Cate Blanchett jouera dans le film de retour des réalisateurs de Todd Field TAR ⋆ .

Cate Blanchett jouera dans le film de retour de réalisateur de Todd Field TAR

Cela fait 15 ans depuis le succès critique du film dramatique de Todd Field Petits enfants, et maintenant Deadline annonce que le cinéaste acclamé fait enfin son retour en tant que réalisateur sous la forme d’un nouveau film dramatique pour Focus Features. L’actrice oscarisée Cate Blanchett a officiellement signé pour le rôle principal dans le prochain film de Field intitulé LE GOUDRON.

Tracer les détails sur LE GOUDRON sont toujours gardés secrets, mais la production devrait commencer en septembre à Berlin. En plus de la réalisation, Field servira également de producteur via sa bannière Standard Film Company avec Alexandra Milchan et Scott Lambert d’Emjag Productions.

Field est surtout connu pour son travail de réalisateur dans des films acclamés par la critique, 2001 Dans la chambre et 2006 Petits enfants, qui ont tous deux remporté plusieurs nominations aux Oscars. Bien que LE GOUDRON sera son premier projet de réalisation de long métrage depuis longtemps, Field a été attaché à de nombreux projets tout au long de ses 15 ans d’interruption de réalisation. Cela comprend un film sur la révolution mexicaine, qui devait être dirigé par Leonardo DiCaprio; un projet de baseball sur le passage à l’âge adulte; et une adaptation en série limitée de Jonathan Franzen Pureté que Daniel Craig dirigerait.

Cate Blanchett est actuellement en production pour l’adaptation cinématographique live-action de Lionsgate de Borderlands, qui la réunit avec le réalisateur Eli Roth et Jack Black, sur lesquels elle avait tous deux travaillé ensemble La maison avec une horloge dans ses murs. Elle sera également vue dans quelques projets de haut niveau, dont Guillermo del Toro Ruelle du cauchemar, Adam McKay’s Ne lève pas les yeuxet James Gray’s Heure d’Armageddon, qui présentent tous leurs propres moulages d’ensemble all-star.