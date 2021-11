Cate Le Bon a partagé un autre nouveau single de son prochain album Pompéi. « Moderation » suit « Running Away », et il est accompagné d’une nouvelle vidéo réalisée par Juliana et Nicola Giraffe (de Giraffe Studios). Regardez-le ci-dessous.

Dans un communiqué, Le Bon a décrit la « modération » comme « un clin d’œil au dilemme quotidien d’essayer de freiner les habitudes héritées et nouvelles, lorsque vous voulez manger la lune, et un essai écrit par l’architecte Lina Bo Bardi en 1958 qui continue à donner un coup de pied fort.

Pompéi sortira le 4 février via Mexican Summer. Lisez à propos de la récompense 2019 dans la liste de Pitchfork des « 50 meilleurs albums de 2019 ».