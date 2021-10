Catecoin Crypto: 14 choses que les investisseurs doivent savoir sur $ CATE alors que le Meme Coin Claws Higher

Catécoin (CCC :CATE-USD) enregistre des gains massifs vendredi, car le meme crypto se débrouille bien avec les commerçants.

Passons à Catecoin ci-dessous avec ce que les investisseurs doivent savoir sur la crypto.

Catecoin est un crypto qui propose une plateforme DeFi Meme. C’est un véritable endroit où les créateurs peuvent créer et partager des mèmes avec d’autres utilisateurs. Les utilisateurs du service peuvent choisir de payer les créateurs avec leurs jetons CATE. La plate-forme permet également aux commerçants de gagner en détenant la crypto ou en l’utilisant. Pour accompagner cela, la plate-forme permet également aux utilisateurs de transformer leurs mèmes en NFT. Cependant, il existe une barrière à l’entrée pour créer des mèmes sur la plate-forme. Les utilisateurs doivent détenir au moins 5 millions de jetons pour être éligibles à la publication. Cela peut sembler élevé, mais les jetons suivent actuellement des fractions de cent. Actuellement, il faudrait un peu plus de 10 $ d’investissement pour acquérir les 5 millions de jetons nécessaires à la publication. Plusieurs bourses proposent déjà Catecoin. Cela inclut PancakeSwap, HotBit, Bilaxy et autres. Catecoin se compare spécifiquement aux cryptos meme rivaux Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) et Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Cela comprend son approvisionnement de 100 000 milliards de jetons, par rapport aux 1 000 milliards de jetons de SHIB et à l’approvisionnement illimité de jetons de DOGE. Il note également son APY de 15%, ainsi que son utilisation sur une plate-forme de mème et de jeu.

CATE est en hausse de 42,1% sur une période de 24 heures vendredi après-midi.

Bien sûr, nous avons d’autres nouvelles sur la crypto qui valent la peine d’être examinées aujourd’hui !

InvestorPlace offre une couverture quotidienne du marché de la cryptographie et aujourd’hui n’est pas différent. Quelques histoires d’aujourd’hui incluent un rallye SHIB stimulant Ethereum (CCC :ETH-USD) plus haut, une plongée dans Lumens stellaires (CCC :XLM-USD), ainsi que Shiba Inu dépassant DOGE. Vous pouvez vous mettre au courant de ces questions à partir des liens suivants !

