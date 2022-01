Catégorie de fonds de dette à choisir et lesquels éviter en 2022

Dans un scénario attendu de hausse des rendements en 2022, les fonds à taux variable qui réajustent leurs rendements plus ou moins au rythme des rendements existants conviennent le mieux.

La tendance à la baisse des taux d’intérêt observée au cours des dernières années pourrait connaître une pause en 2022. Bien que la tendance à long terme semble être à la baisse, cette année pourrait connaître une légère augmentation du taux d’intérêt et aucune baisse n’est attendue d’ici la plupart des observateurs de l’industrie. Ce qui peut jouer les trouble-fêtes, c’est la hausse de l’inflation. «Nous prévoyons que l’inflation culminera au premier trimestre 2022, puis réduira progressivement et se rapprochera des taux cibles des banques centrales d’ici la fin de 2022. À l’horizon 2022, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement devraient également s’atténuer considérablement et si un soudain la hausse des prix du pétrole brut ne fait pas l’école buissonnière, nous pourrions avoir une inflation plus faible d’ici la fin de 2022 », a déclaré Abhijit Bhave, PDG de Fisdom Private Wealth

Et, à moins que l’inflation ne reste dans la fourchette cible de la RBI, une hausse des taux d’intérêt n’est pas non plus à exclure. « Alors que la majeure partie de l’économie mondiale revient lentement à la normale et que les banquiers centraux reconnaissent que les anticipations d’inflation semblent plus permanentes que transitoires, nous nous attendons à ce que les taux augmentent d’environ 50 à 75 points de base en 2022, a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds, Trust Mutual Fund

Les investisseurs dans les fonds de dette en 2022 doivent donc être prudents lorsqu’ils y investissent. « Comme nous nous attendons à ce que les taux d’intérêt soient volatils, il est préférable d’éviter les fonds investissant dans des titres à long terme. Ainsi, les investisseurs peuvent envisager d’investir dans des titres à plus courte échéance, tels que des fonds à courte durée et des fonds bancaires et PSU », suggère Rajan Pathak, cofondateur et directeur général de Fintso.

« L’autre option intéressante, dans un scénario attendu de hausse des rendements en 2022, serait d’investir dans des fonds communs de placement dans un fonds à taux variable, qui réajustera leurs rendements plus ou moins au rythme des rendements existants », ajoute Bhave. Les fonds Dynamic Bond modifient la teneur des titres en portefeuille en fonction des attentes sur les taux d’intérêt. La teneur est augmentée si l’on s’attend à une baisse des taux d’intérêt et vice versa. Les fonds à taux variable investissent dans des obligations dont les intérêts sont réinitialisés périodiquement afin que le fonds gagne un revenu de coupon conforme aux taux actuels du marché et élimine dans une large mesure le risque de taux d’intérêt.

Choisissez d’investir dans des fonds de dette uniquement lorsque vous devez épargner pour des objectifs qui ne sont pas dans plus de trois ans. Choisir le bon fonds de dette vous aidera à générer des rendements élevés sur le plan fiscal et à ne pas générer des rendements moindres.

