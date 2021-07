Catégories gagnantes et en baisse sur le marché de masse – WWD

Le marché de masse a peut-être été le seul accès physique des consommateurs à la beauté l’année dernière, mais les données d’une année sur l’autre de l’IRI racontent une histoire différente. Parmi les catégories les plus entravées figurent les produits anti-âge pour le corps, qui ont chuté de 94,1%, tandis que les cosmétiques pour les lèvres ont également chuté. En revanche, les cosmétiques pour les yeux et la coloration des cheveux sont restés en hausse. Ici, les cinq premiers gagnants et les cinq premiers déclins les plus importants sur le marché de masse d’une année à l’autre.

Les cinq plus gros gagnants :

Adhésifs pour cils : +30,8 pour cent

Les plus performants : Adhésifs pour cils Duo

Faux cils et adhésifs : +17,1%

Meilleure performance : Kiss Lash Couture

Coloration cheveux unisexe : +16,8%

Meilleure performance : Splat Rebellious Colors

Combo maquillage : +13%

Meilleure performance : L’Oréal Paris True Match

Hydratants pour le visage : +12,1 pour cent

Les plus performants : les hydratants pour le visage Cerave

Cinq plus grosses gouttes :

Anti-âge corporel : -94,1 pour cent

Meilleure performance : Savon et gloire

Combo pour les lèvres : -53,2 %

Le plus performant : Profusion Lip Combo

Rouge à lèvres : -28,5 pour cent

Meilleur produit : rouge à lèvres Superstay Matte Ink de Maybelline

Poudre de maquillage : -20,3 pour cent

Meilleure performance : Poudre L’Oréal True Match

Coffrets/cadeaux pour hommes : -17,4 %

Meilleur produit : Pack cadeau Axe pour hommes

Source : IRI, cumul annuel au 26 juin 2021.

