La star de Teen Mom, Catelynn Lowell, a été critiquée pour l’une de ses récentes publications sur Instagram. Selon The Sun, la personnalité de Teen Mom OG a partagé une publication sur Instagram qui indiquait qu’elle et son mari, Tyler Baltierra, s’étaient séparés. Cependant, les fans n’étaient pas heureux d’apprendre que le message était un « appât à clics ».

Vendredi, Lowell a publié un collage de photos d’elle et de son mari. À côté de l’image, elle a écrit: « C’est difficile à admettre, mais voici notre déclaration officielle sur le fait de ne plus être ensemble. Merci pour votre amour et votre soutien. » Elle a également noté qu’il y aurait plus de détails sur le lien dans sa biographie. Lowell a désactivé les commentaires sur le message et l’a depuis complètement supprimé.

Naturellement, cette nouvelle a plongé les fans dans le vertige car ils pensaient que Lowell et Baltierra avaient décidé d’arrêter. Cependant, ils se sont vite rendu compte que le couple n’avait pas rompu et que la légende de Lowell était un faux-fuyant. Les fans de Teen Mom se sont ensuite tournés vers Reddit pour partager leurs réflexions sur sa publication, beaucoup la reprochant d’avoir publié ce qu’ils ont déterminé être un « appât à clics ». Une personne a écrit : « C’est un piège à clics. Rien n’est interdit pour Cate. » Un autre a partagé : « Prenons notre résolution collective du Nouvel An de ne pas autoriser les publications sur les appâts cliquables en 2022. »

Les fans se méfiaient initialement du message de Lowell car ni elle ni Baltierra n’ont partagé de déclaration officielle sur l’état de leur relation (et son récent message qui a déclenché la spéculation a ensuite été supprimé). De plus, les deux ont célébré une étape importante dans leur relation en accueillant leur quatrième enfant ensemble. En août, Lowell a donné naissance à leur fille Rya. Les stars de Teen Mom sont également les parents des filles Nova et Vaeda. Ils partagent également leur fille Carly, qu’ils ont placée en adoption lorsqu’ils étaient adolescents.

Peu de temps après avoir partagé la nouvelle de la naissance de leur fille, ils ont partagé le nom complet de leur fille. Lowell a déclaré à Celebuzz : « Nous sommes fiers d’annoncer notre quatrième et dernière petite princesse Rya Rose Baltierra ! Maman, bébé et papa se portent bien et Rya est adorée par tous ceux qui la rencontrent. Novalee et Vaeda sont aux anges ! Nous sommes bénis au-delà de la croyance. » Lors d’une interview avec PEOPLE, Lowell a expliqué qu’ils avaient trouvé le nom de Rya après avoir regardé Raya et le dernier dragon. Elle a expliqué qu’ils avaient donné à leurs deux filles aînées des noms inspirés du cinéma et qu’il était naturel qu’elles maintiennent ce thème. La star de télé-réalité a déclaré: « Donc, avec tout le thème du film que nous avons en quelque sorte, nous nous sommes dit: » Oh mon Dieu « , comme si nous étions vraiment tombés amoureux du nom de Raya. »