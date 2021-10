Catelynn Lowell détaille sa prochaine réunion avec sa fille Carly

Les fans de Teen Mom OG vont se régaler cette saison. Lors d’une interview avec E! News, Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont annoncé que les fans pourraient voir certaines de leurs retrouvailles avec leur fille aînée Carly, qu’ils ont placée en adoption lorsqu’ils étaient adolescents. Comme l’a noté la publication, cette réunion a duré près de deux ans.

Lowell et Baltierra ont expliqué qu’il y aura une scène dans la saison en cours qui les montre retrouver Carly et ses parents adoptifs, Brian et Theresa Davis. Ils ont dit que les fans ne pourront pas voir Carly car ses parents ont limité sa participation à Teen Mom OG afin de préserver sa vie privée. Cependant, les téléspectateurs pourront voir comment Lowell et Baltierra réagissent au moment heureux.

« Nous avons fini par rendre visite à Carly et MTV a suivi cela. Ils n’ont pas filmé Carly elle-même ou quelque chose du genre, mais ils nous ont toujours filmés », a déclaré Lowell. « Les gens pourront voir quelle a été notre réaction du premier au dernier jour, du départ et même du début de la visite et des choses comme ça, ce qui, je pense, est vraiment important. »

Les fans se souviendront probablement que Lowell et Baltierra ont placé leur fille en adoption lorsqu’ils étaient adolescents, comme illustré sur 16 et Enceinte. Au fil des ans, le couple s’est exprimé sur les difficultés associées à leur parcours d’adoption. En discutant avec E! News, Lowell a déclaré qu’elle appréciait le fait que Teen Mom lui permette de présenter son histoire d’une manière aussi authentique.

« Je pense que c’est génial de pouvoir montrer le parcours d’une adoption ouverte et semi-ouverte à travers les années et les hauts et les bas et d’apprendre et de naviguer dans cette relation », a-t-elle partagé. « Je pense que c’est super génial que nous puissions continuer à le faire d’une manière qui puisse montrer à nos fans le voyage mais aussi de la manière dont cela permet aux parents de Carly de se sentir à l’aise avec nous le partageant également. » Les fans peuvent suivre le voyage de Lowell et Baltierra sur la saison en cours de Teen Mom OG, qui est diffusée le mardi soir à 20 h HE sur MTV. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.