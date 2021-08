Catelynn Lowell donne naissance à sa fille avec son mari Tyler Baltierra

La star de Teen Mom OG, Catelynn Lowell, a donné naissance à une petite fille. Lowell et son mari, Tyler Baltierra, ont annoncé la nouvelle samedi. Sur son histoire Instagram, Baltierra a partagé que Lowell avait donné naissance à leur fille, qu’ils appelaient “bébé R”.

Baltierra a publié un bref clip sur son histoire Instagram du nouveau-né du couple. Dans la vidéo, on peut voir leur petit se tortiller alors qu’il est enveloppé dans une couverture dans son berceau d’hôpital. Lowell et Baltierra n’ont partagé aucun autre détail sur leur fille, y compris son nom. Bien que les fans sachent que le surnom commencera par un “R”, car les deux se réfèrent à leur fille en tant que “bébé R” depuis un certain temps déjà. Lowell et Baltierra partagent deux filles ensemble – Nova et Vaeda. Ils sont également les parents biologiques de leur fille Carly, qu’ils ont placée en adoption lorsqu’ils étaient adolescents, comme illustré sur 16 & Pregnant.

Lowell et Baltierra ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient leur fille en février. Ils ont ensuite fait une révélation sur le genre et ont partagé qu’ils étaient sur le point d’accueillir leur quatrième fille. Alors que les deux espéraient accueillir un petit garçon, ils ont déclaré qu’ils étaient ravis d’ajouter une autre fille à leur famille. Lowell a écrit : “Tout le monde demande quel est le sexe du bébé. Nous avons découvert que nous allons avoir un… roulement de tambour s’il vous plaît… une autre fille !” Non seulement ils ont partagé qu’ils allaient avoir une autre petite fille, mais ils ont également révélé que leur quatrième enfant serait leur dernier. La star de Teen Mom a ajouté : “Bien que nous voulions un garçon puisque c’est notre dernier, tant qu’elle est en bonne santé, c’est vraiment tout ce qui compte. C’est notre dernier et dernier mais nous savons qu’un jour nous aurons un petit-fils et l’adorerons ! “

Les fans étaient particulièrement ravis de l’annonce du bébé de Lowell et Baltierra, car elle est arrivée peu de temps après qu’elle a révélé qu’elle avait fait une fausse couche. Lowell a parlé de la gestion de la perte de grossesse, alors qu’elle faisait la chronique de la situation lors de la dernière saison de Teen Mom OG. D’après E! News, elle a également écrit sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi elle était ouverte sur le sujet : “Je n’ai parlé de cela que pour aider ceux qui vivent la même chose à savoir qu’il y a quelqu’un d’autre chaque jour qui vit cela. C’était douloureux pour partager… mais encore une fois, vous n’êtes pas seul.”