Catelynn Lowell partage la signification du nom de sa fille nouveau-née

Les stars de Teen Mom OG, Catelynn Lowell et Tyler Baltierra, ont accueilli leur plus jeune fille, Rya Rose, fin août. Depuis lors, le couple a partagé de nombreux détails adorables sur le dernier ajout à leur famille. Plus récemment, Lowell s’est confié aux GENS sur la façon dont ils ont choisi le nom de leur fille nouveau-née. Selon la personnalité de MTV, ils ont reçu un peu d’aide de Disney.

En parlant avec la publication, Lowell a expliqué qu’elle et son mari avaient décidé du nom après avoir regardé l’un des derniers films de Disney avec leurs enfants. La star de Teen Mom partage également deux filles plus âgées, Nova, six ans, et Vaeda, deux ans, avec Baltierra ainsi que Carly, 12 ans, qu’elles ont placées en adoption lorsqu’elles étaient adolescentes. Elle a déclaré au média qu’elle avait regardé Raya et le dernier dragon de Disney avec sa famille lorsqu’elle et son mari ont pensé donner à leur fille le nom du personnage principal. La star de télé-réalité a même noté qu’ils avaient déjà un « thème de film entier » avec les noms qu’ils avaient choisis pour Nova et Vaeda.

« Novalee, son nom vient d’un film. Et le nom de Vaeda vient aussi d’un film, My Girl. Et puis une fois, nous regardions le nouveau film de Disney avec nos filles, Raya et le dernier dragon, et je disais à Tyler, « Wow, n’est-ce pas un très joli nom ? Comme Raya, c’est un super joli nom », a-t-elle expliqué. « Donc, avec tout le thème du film que nous avons en quelque sorte, nous nous sommes dit: » Oh mon Dieu « , comme si nous étions vraiment tombés amoureux du nom de Raya. »

Quant au deuxième prénom de Rya, Rose, Lowell et Baltierra ont obtenu l’aide de Nova pour choisir le surnom. La star de Teen Mom OG a déclaré: « Elle a pu donner à sa sœur son deuxième prénom, ce qui la passionnait. Et puis nous nous sommes dit: » Cool. Rya Rose, c’est vraiment joli. « » Alors que Lowell a donné naissance à leur fille nouveau-née fin août, ce n’est que quelques jours plus tard qu’ils ont révélé le prénom de leur petit. Le couple a partagé la nouvelle avec Celebuzz, déclarant à la publication : « Nous sommes fiers d’annoncer notre quatrième et dernière petite princesse Rya Rose Baltierra ! Maman, bébé et papa se portent bien et Rya est adorée par tous ceux qui la rencontrent. Novalee et Vaeda sommes sur la lune! Nous sommes bénis au-delà de la croyance. «