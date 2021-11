Catelynn Lowell partage l’état de sa relation avec sa fille Carly après une récente réunion

Dans le dernier épisode de Teen Mom OG, Catelynn Lowell et Tyler Baltierra ont retrouvé leur fille Carly. Les stars de Teen Mom, qui ont fait adopter Carly alors qu’elles étaient adolescentes, ont pu voir leur fille pour la première fois en près de deux ans. Avant l’épisode, Lowell s’est entretenu avec E! Des nouvelles du moment spécial et s’est ouvert sur l’état de sa relation avec Carly.

Lowell a expliqué à la publication qu’elle et Baltierra avaient participé à une adoption ouverte avec les parents adoptifs de Carly, Brandon et Teresa Davis. Naturellement, chaque adoption est différente et unique pour les personnes concernées. Quant à la situation de Lowell, elle est capable d’avoir des réunions en face à face avec Carly tous les deux ans et est capable de rester en contact avec elle via d’autres formes de communication. La personnalité de MTV a expliqué: « Nous échangeons des textos. Nous envoyons des photos, je leur envoie des photos de mes filles et elles nous envoient des photos de Carly et des mises à jour sur ce qu’elles font et vice versa. »

Bien que MTV ne montre pas Carly lors de ces visites par respect pour Brandon et Teresa, qui souhaitent préserver la vie privée de leur fille, les fans ont pu voir comment s’est déroulée leur dernière rencontre. Lowell, Baltierra, leurs mères, la grand-mère de Lowell et leurs deux enfants Nova et Vaeda ont tous voyagé pour rendre visite à Carly lors de l’épisode du 9 novembre de Teen Mom OG. Même si les téléspectateurs n’ont pas pu voir la réunion proprement dite, ils ont pu voir comment Lowell et Baltierra y ont réagi. Les parents, qui ont accueilli leur troisième fille Rya en septembre, ont déclaré que Carly serait une excellente baby-sitter pour ses jeunes frères et sœurs. Baltierra a déclaré que Carly était complètement au courant lors de leur réunion, alors qu’elle sautait pour s’occuper du petit Vaeda avant même qu’il n’ait eu à dire quoi que ce soit. Lors de sa conversation avec E! News, Lowell a réfléchi au lien de Carly avec ses petites sœurs.

« La dernière visite que nous avons eue l’été dernier, Carly voulait juste être avec ses sœurs tout le temps et jouer avec elles », a-t-elle déclaré. « Je suis arrivé au point maintenant où je dis à tout le monde que je ne me soucie de personne d’autre. Je ne me soucie même plus de moi. Tant que nos filles peuvent avoir une relation et un lien pour la vie, c’est tout qui compte pour moi. »