Catelynn Lowell publie une rare photo de son père avec sa fille après l’accouchement

La star de Teen Mom OG Catelynn Lowell a récemment accueilli sa fille Rya avec son mari Tyler Baltierra. Depuis lors, la star de télé-réalité a partagé de nombreuses photos de sa famille sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Lowell a partagé une photo rare de son père, David, avec sa fille Nova.

La fille de Lowell et son père sont allés pêcher ensemble, comme elle l’a raconté sur Instagram. Elle a posté une photo des deux sourires éclatants pour la caméra alors qu’ils posaient près d’un lac avec leur canne à pêche. Parallèlement à la douce photo, elle a écrit que son père avait emmené sa petite-fille lors de son premier voyage de pêche. David a partagé plus de photos de leur voyage de pêche sur son propre compte Instagram.

Il a posté un cliché du couple attrapant le “premier poisson de l’histoire” de Nova. D’après les photos, la fillette de six ans était clairement très fière de son accomplissement, posé à côté de la prise alors que son grand-père la tenait devant l’appareil photo. Leur voyage de pêche a semblé être un succès, car ils semblaient s’amuser tout en passant du bon temps ensemble. Assez adorablement, David a même sous-titré l’une des photos du couple ensemble en écrivant: “Fishing friends forever”.

Comme mentionné précédemment, Lowell a publié une photo de Nova et David peu de temps après avoir accueilli son quatrième enfant avec Baltierra. La star de Teen Mom a donné naissance à Rya fin août. Baltierra et Lowell sont également les parents de Nova et Vaeda. Ils sont également les parents biologiques de leur fille Carly, qu’ils ont placée en adoption lorsqu’ils étaient adolescents. Les fans étaient ravis d’entendre les nouvelles du bébé du couple, d’autant plus qu’elles sont survenues des mois après que Lowell a parlé de la perte de grossesse.

La personnalité de MTV a parlé de la perte de grossesse et a même discuté de la question au cours de la dernière saison de Teen Mom OG. Alors que c’était, naturellement, une chose difficile à dire, elle a dit à E! News qu’elle tenait catégoriquement à discuter du problème comme moyen d’aider d’autres personnes qui pourraient vivre une situation similaire. Elle a déclaré au point de vente: “Je n’ai parlé de cela que pour aider ceux qui vivent la même chose à savoir qu’il y a quelqu’un d’autre chaque jour qui vit cela. C’était douloureux à partager … mais encore une fois, vous n’êtes pas seul. ”