Catelynn Lowell révèle le nom de son nouveau bébé

Catelynn Lowell et Tyler Baltierra partagent le nom de leur fille nouveau-née. Le couple a récemment accueilli leur quatrième enfant et a partagé de douces images d’elle avec la famille ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, mais ne l’a appelée que “Baby R”. La naissance du bébé apporte de la joie aux stars de Teen Mom alors que Lowell a révélé qu’elle avait déjà fait une fausse couche et voulait désespérément “juste un enfant de plus” pour compléter sa famille.

“Nous sommes fiers d’annoncer notre quatrième et dernière petite princesse Rya Rose Baltierra!” Catelynn a partagé avec Celebuzz !, par MTV News. “Maman, bébé et papa se portent bien et Rya est adorée par tous ceux qui la rencontrent. Novalee et Vaeda sont aux anges ! Nous sommes bénis au-delà de toute croyance.”

Lowell a pris sa précédente fausse couche durement, partageant ses encouragements avec les familles sur les réseaux sociaux qui ont peut-être également vécu cela, écrivant: “Je suis absolument reconnaissante pour les trois belles filles en bonne santé que nous avons. La perte d’un nourrisson / le chagrin de la fausse couche est réel. Vous êtes PAS seul, et je sais que je ne le suis pas non plus. [sic] dur parfois. Et ce chagrin/tristesse vient par vagues et ce n’est pas grave… Je n’en ai parlé que pour aider ceux qui vivent la même chose à savoir qu’il y a quelqu’un d’autre chaque jour qui vit cela. C’était douloureux à partager… mais encore une fois, vous n’êtes pas seul.”

Dans un aperçu d’un prochain épisode de la première de la saison 10, ils partagent qu’ils souhaitaient un petit garçon. “Nous voulons vraiment avoir un garçon. Nous avons même examiné la sélection du sexe”, a déclaré Lowell, 29 ans, aux producteurs. “Etre enceinte n’a pas été facile”, a-t-elle expliqué aux téléspectateurs. “J’ai fait une fausse couche il y a quelques années, suivie d’un tas de faux positifs, puis d’une autre fausse couche. Et même à travers tout le chagrin, nous avons continué d’essayer.”

Le couple a trois autres enfants : Novalee, 6 ans, et Vaeda, 2 ans, nés respectivement en 2015 et 2019. Leur fille Carly est née en 2009 et placée en adoption. La naissance et l’adoption de Carly ont été documentées sur 16 ans et enceinte, ainsi que sur Teen Mom. Ils ont eu du mal à former leur propre lien avec Carly, malgré une adoption ouverte. Les parents biologiques de Carly, Brandon et Teresa, ont également exprimé ouvertement les difficultés de maintenir l’équilibre et le respect avec leur famille non conventionnelle. Lowell et Baltierra se sont mariés en 2015.

La grossesse de Lowell et la naissance de Rya seront documentées au cours de la prochaine saison.