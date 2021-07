Caterpillar Slug : Une nouvelle espèce envahissante est sur le point d’attaquer l’Inde ; voici comment vous sauver

La limace est entrée accidentellement en Inde vers 2010-2012 via le commerce international via Mumbai (Photo: IE)

La nouvelle étude a prédit une nouvelle menace pour l’Inde. Et étonnamment, nous ne parlons même pas ici d’une arme de masse comme d’une menace. Les découvertes récentes de la menace potentielle nous ont mis en garde contre la limace de chasse ou la limace de chenille de Purcell, qui pourrait devenir une espèce envahissante attaquant l’ouest et la péninsule de l’Inde, a ajouté l’étude. La limace (Laevicaulis haroldi – décrite pour la première fois en 1980) est entrée en Inde vers 2010-2012 accidentellement par le biais du commerce international via Mumbai. Il a été répertorié comme une espèce en voie de disparition et se nourrit apparemment de feuilles et d’écorces de mûriers. On ne sait pas grand-chose pour l’instant sur cette espèce, mais elle a été repérée sur des arbres de neem, des calotropis et des papayers. Il y a maintenant 60 mentions de cette espèce dans tout le pays.

La répartition de cette espèce a été étudiée à l’aide du portail sur la biodiversité, du site Web iNaturalist et d’autres études antérieures pertinentes menées par Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE). De plus, ils ont également étudié de futurs scénarios de changement climatique pour comprendre et expliquer les endroits qui pourraient être vulnérables à l’attaque des limaces. “Nous avons utilisé deux scénarios RCP 2.6 et RCP 8.5 (sur l’échelle du meilleur et du pire des cas) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)”, a déclaré Aravind NA, auteur correspondant et professeur agrégé à l’ATREE. Rapport Indian Express. « 2.6 ici est le meilleur des cas où les émissions et anthropiques pourraient être limitées jusqu’à un certain point. Alors que 8.5 représente le pire des cas. Nous avons un avenir à haut risque en termes de température et d’autres changements climatiques », a ajouté Aravind NA

Dans les deux scénarios climatiques, la plupart des régions de l’Andhra Pradesh, du Telangana (partie sud), du Karnataka, du nord-est du Tamil Nadu, du Gujarat, de l’ouest du Maharashtra, de la côte d’Odisha, du Bengale occidental et également, certains États du nord-est de l’Inde sont soupçonnés d’attirer la limace. .

À propos de la perte économique

Cette espèce envahissante a coûté près de 1,3 billion de dollars à l’économie mondiale (depuis 1970) et en moyenne 26,8 milliards de dollars par an, suggèrent des rapports. Plusieurs études ont également souligné que les espèces envahissantes sont responsables de l’extinction des espèces indigènes et endémiques de la planète. Selon le Dr Aravind, les prédateurs et les proies évoluent ensemble dans une localité et lorsqu’une nouvelle espèce prend naissance, il n’y a personne pour la consommer/la manger ou la surveiller. Il a également ajouté que ce type d’espèce prospère car ils n’ont pas de prédateurs majeurs dans la région nouvellement cultivée.

La détection précoce est la clé

La détection précoce et le contrôle sont essentiels pour gérer les espèces nouvellement introduites avant qu’elles ne deviennent envahissantes, suggère le rapport. Nous devons faire passer le mot et sensibiliser les gestionnaires forestiers, les agriculteurs, les horticulteurs et les agriculteurs pour détecter, gérer et contrôler cette espèce nouvellement trouvée. Une quarantaine stricte dans les ports devrait également entrer en jeu pour éviter de nouvelles introductions, a conclu le journal.

