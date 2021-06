Cathay Pacific prévoit une réduction de la consommation mensuelle de trésorerie au S2

Les avions de Cathay Pacific et de sa marque régionale Cathay Dragon sont stationnés sur le tarmac de l’aéroport international de Hong Kong, Hong Kong

Cathay Pacific Airways Ltd (0293.HK) de Hong Kong prévoit de réduire sa consommation de trésorerie à moins de 1 milliard de dollars HK (128,84 millions de dollars) par mois au second semestre de l’année, a déclaré son directeur financier.

La compagnie aérienne avait dépensé jusqu’à 1,9 milliard de dollars de Hong Kong d’argent par mois au premier semestre en raison des restrictions de quarantaine de l’équipage, mais cela tombera au second semestre car les règles sont assouplies pour les équipages vaccinés et la capacité augmente, a déclaré la directrice financière Rebecca Sharpe lors d’une conférence de presse. briefing des analystes vendredi.

Une diffusion sur le Web de la réunion d’information sur invitation seulement a été rendue publique samedi soir.

Cathay n’exploite que 8% de sa capacité de passagers habituelle à un moment où le nombre de passagers est en baisse de plus de 99% en raison des restrictions aux frontières internationales.

“Il n’y a eu aucun changement significatif au cours des derniers mois dans l’impact dramatique que COVID-19 a eu sur les passagers à Hong Kong”, a déclaré Sharpe.

D’ici août, il espère augmenter la capacité à 20% des niveaux pré-COVID alors que les étudiants chinois retournent aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour des études et cela pourrait atteindre 30% au quatrième trimestre alors que les restrictions de voyage vers Singapour et la Chine continentale s’assouplissent, Cathay a déclaré Ronald Lam, directeur de la clientèle et du commerce.

Cathay a déclaré ce mois-ci que les pertes au premier semestre devraient être “un peu” inférieures à celles de l’année dernière, en raison des mesures de réduction des coûts et de la forte demande de vols cargo.

Le chiffre mensuel de consommation de trésorerie chez Cathay est un peu plus élevé que le niveau continu de 100 millions de dollars singapouriens (74,51 millions de dollars singapouriens) à 150 millions de dollars singapouriens rapporté par son rival Singapore Airlines Ltd (SIAL.SI) le mois dernier.

Les deux compagnies aériennes manquent de marchés intérieurs et dépendent du trafic de fret pour la plupart de leurs revenus depuis le début de la pandémie.

Cathay a déclaré que 89 des 239 avions de sa flotte étaient entreposés à long terme en Australie et en Espagne. La compagnie aérienne dispose de 32,8 milliards de dollars de liquidités et envisagera de lever davantage de fonds lorsque cela pourra être fait à un coût raisonnable, a déclaré Sharpe.