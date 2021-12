Catherine et Peter sont amoureux, mais quelle est la prochaine étape pour The Great ?

De toute évidence, la tante de Peter et d’autres tentent de cacher la mort à Catherine, sachant que cela inspirera un grand chagrin et une exécution potentielle. Et ils réussissent brièvement, Catherine et Peter se liant à cause de leur dégoût commun pour leurs parents, ainsi que de la naissance de Paul.

Mais la vérité doit sortir et en tant que telle, la saison deux se termine par un cliffhanger majeur, nous laissant tous se demander: comment Catherine et Paul s’en remettent-ils? Est-il possible de surmonter un scandale d’infidélité impliquant votre propre mère tombant d’une fenêtre au milieu d’une pénétration ?

Il y a aussi la question légèrement importante de Catherine tuant l’un des plus grands ennemis de la Russie, une question qui doit être traitée avec délicatesse et urgence.

Et qui peut oublier Paul ?! Un bébé ne peut pas être privé de son père, même si ce père n’est pas le plus intelligent.

ET! News avait précédemment demandé à Elle et Nicholas comment ils pensaient que la situation allait évoluer, et bien qu’ils ne soient pas au courant de Tony Mcnamara‘, a déclaré Elle, « Cela lui prendra probablement un certain temps, mais elle sera heureuse. »