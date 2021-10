Catherine Giudici Lowe partage Amazon Beauty Essentials

« Je vais parler du brossage à sec. J’ai entendu dire que Jennifer Aniston parlait du brossage à sec et de toutes les personnes en bonne santé, des personnes naturelles et holistiques. J’ai la peau sèche. Je pensais que c’était juste une chose d’exfoliation, mais quand j’ai eu un massage professionnel au brossage à sec et c’était un traitement dans un spa, je ne plaisante pas les gars, le lendemain, j’avais l’impression d’avoir perdu dix livres. J’étais heureux d’aller à la piscine ce jour-là. Toutes ces toxines s’accumulent et cela aide à se débarrasser des toxines.

« Le brossage à sec fait tellement de choses. C’est vraiment bon pour votre corps. Avant, nous étions super actifs. Maintenant, nous sommes à la maison, sur le canapé et parce que nos corps ne bougent pas autant, tout s’accumule. Cela déplace les choses hors du chemin pour que vos toxines se libèrent correctement. Vous commencez à vos pieds et vous vous brossez vers votre cœur. C’est un mouvement stimulant. Le meilleur moment pour le faire est avant une douche. Sur le ventre, allez dans le sens des aiguilles d’une montre. Brossez vers votre cœur. «

