Catherine O’Hara sur la victoire aux SAG Awards, Moira Rose & Schitt’s Creek Legacy – WWD

Catherine O’Hara a complété la saison des récompenses avec une double victoire aux SAG Awards de dimanche soir: le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour «Schitt’s Creek» et un look personnalisé de Thom Browne qui a donné un clin d’œil à son personnage bien-aimé dans la série , Moira Rose.

«J’ai dit oui tout de suite», a déclaré O’Hara lors d’un entretien téléphonique. «Je pense que lorsqu’on vous propose une personnalisation, vous vous engagez tout de suite. Cela me ferait normalement peur, mais ce n’était pas du tout le cas avec Thom Browne parce que j’aime ses créations et je pense qu’il est incroyablement créatif.

Pour les SAG Awards virtuels, O’Hara portait un costume de smoking à paillettes noir et blanc comprenant un gilet corset en faille de soie, une chemise à nœud papillon en trompe-l’œil et une version allongée du sac Hector signature de Browne. Browne s’est inspiré de sa récente collection automne 2021, une ode à l’habillage cravate noire, pour le look personnalisé d’O’Hara.

«C’est une personne vraiment unique qui est si fidèle à elle-même, et c’est ce que je voulais que les gens voient dans ce qu’elle portait», a déclaré la créatrice.

Le look faisait également signe au personnage de Moira Rose d’O’Hara, connu pour sa propre garde-robe somptueuse composée de pièces en noir et blanc. O’Hara a appelé Browne «une partie de notre famille», faisant référence à la façon dont le créateur a habillé le créateur et star de l’émission, Dan Levy, dans un smoking de mariage à jupe pour la dernière saison.

«Je regrette le fait que je ne puisse pas aller à une grande fête et me promener et montrer à tout le monde les détails cachés de mon look Thom Browne», a déclaré O’Hara avec espièglerie. «J’espère que tout le monde a remarqué mon sac Hector derrière moi sur le canapé parce que Thom m’a donné un très long sac à main. J’adore la fantaisie de ses créations. »

O’Hara a travaillé avec le styliste Andrew Gelwicks pour les SAG, car elle a toutes les saisons de récompenses virtuelles. Gelwicks et O’Hara ont commencé à travailler ensemble avant les Emmys 2019, marquant la première fois que l’actrice a travaillé avec un styliste de mode.

«À une époque où tant d’entre nous – moi y compris – avons soif d’évasion, de mode et de quelque chose pour nous sortir de nos bulles, j’ai pu m’y pencher avec son apparence», a déclaré Gelwicks.

Gelwicks et O’Hara ont rendu hommage à Moira Rose de manière subtile tout au long de la saison des récompenses, y compris avec un look personnalisé Vera Wang Golden Globes qui comportait un tissu à imprimé rose et une robe noire à volants Elie Saab portée avec Jacob & Co. rose- diamants de couleur.

Bien que «Schitt’s Creek» ait pris fin l’automne dernier, le spectacle résonne toujours avec le public pour son humour pointu, ses personnages adorables et sa garde-robe haute couture.

«Porter ces vêtements vous fait non seulement vous sentir différent, mais cela change votre posture et tout ce qui vous concerne», a déclaré O’Hara à propos des costumes du spectacle, qui ont été choisis par Levy et la costumière Debra Hanson, dont certains proviennent de sites de revente. «Dans une année où les personnes en lock-out avaient du mal à trouver une raison de ne pas porter les mêmes vêtements tous les jours, c’était amusant de voir quelqu’un comme Moira, qui est essentiellement en lock-out avec sa famille mais se lève et trouve une raison de regarder. incroyable. »

O’Hara elle-même a été très impliquée dans le développement de son personnage, s’inspirant de l’icône de la mode Daphne Guinness – dont le style Alexander McQueen se compose principalement d’accessoires en noir et blanc et surdimensionnés. L’actrice canadienne a également suggéré à Levy que son personnage devrait avoir un assortiment rotatif de perruques.

«J’ai suggéré, ou en fait, je l’ai supplié», a déclaré O’Hara à propos des perruques de son personnage. «Quand nous développions tous nos personnages, j’ai dit:« J’aimerais porter une perruque en fonction de mon humeur ». Cela a un peu effrayé tout le monde au début, comme « Attendez une minute, combien de travail demandez-vous au service de coiffure et combien de planification y a-t-il? » Et j’ai dit: ‘Non, c’est en fonction de ce qu’elle ressent ce jour-là.’ «

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi «Schitt’s Creek» a résonné si profondément auprès des fans, O’Hara a répondu: «Le timing est vraiment important dans la comédie.»

«Alors que ces dernières années ont suscité et mis en évidence tant de raisons d’avoir peur, ainsi que beaucoup trop de peur, notre petite émission a apporté [the audience] réconfort, espoir et rires et c’était notre intention initiale. [The show] est drôle et doux et il est écrit à partir d’un lieu d’amour et écrit sur un monde dans lequel Daniel Levy veut vivre et moi aussi.

