Catherine Reitman taquine la prochaine étape pour les mamans qui travaillent

Si vous êtes comme nous, vous avez déjà bingé toute la saison cinq de Workin ‘Moms sur Netflix. Heureusement, star et créateur Catherine Reitman assuré E! News qu’elle travaillait dur sur la saison six et avait annoncé ce qui allait arriver.

“Nous sommes en train de le tourner”, a-t-elle exclusivement déclaré. “Et c’est juste une saison extraordinaire. J’en suis tellement fier. Je peux maintenant en quelque sorte dire avec énergie, une fois que nous le tournons, comme:” Comment cela va-t-il se dérouler et comment ces intrigues vont-elles se dérouler travailler côte à côte ? » C’est juste une saison géniale.”

Et à quoi les fans peuvent-ils s’attendre ? Reitman a confirmé que le moment final à couper le souffle impliquant son mari Nathan (Philippe Sternberg, qui est son véritable conjoint) jouera un rôle central dans la saison six. Pour ceux qui pourraient avoir besoin d’un rappel, la saison cinq s’est terminée avec Kate (Reitman) répondant à la porte et rencontrant un jeune homme qui prétend être le fils de Nathan issu d’une relation précédente.

Cette surprise a époustouflé les fans car, tout au long de la saison, l’ex de Nathan, décédé subitement, est venu expliquer sa nouvelle passion pour le fitness et l’alimentation saine. Avec le recul, Reitman et son équipe de rédaction ont laissé tomber de nombreux indices, comme lorsque Nathan a mentionné que son ancienne petite amie décédée était vraiment concentrée sur le fait d’avoir des enfants.