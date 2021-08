in

Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia dans la série Addams | Instagram

Tout semble indiquer que la belle actrice Catherine Zeta-Jones sera Morticia dans la nouvelle série de ‘The Addams’, alors que Tim Burton a exclu Christina Ricci, quelque chose qui a sans aucun doute surpris les millions de fans de l’histoire.

Alors que les plans de Tim Burton avancent pour finaliser la nouvelle série d’action en direct de Addam fou, tout indique que beaucoup de choses vont changer complètement.

Et c’est que lorsque le projet venait de démarrer, certains reportages donnaient des signes de plaire aux fans plus attachés aux idées “traditionnelles” du réalisateur.

Par exemple, une grande partie du public voulait que Johnny Depp joue le rôle d’Homer Addams, et entre-temps, il y avait de fortes rumeurs selon lesquelles Christina Ricci serait la belle Morticia.

Cependant, aujourd’hui, ces idées étaient loin derrière, car il y a quelques jours, il a été confirmé que Homero sera joué par le Portoricain Luis Guzmán, tandis que Morticia portera le visage de Catherine Zeta-Jones.

Selon un reportage exclusif de Variety, la belle actrice de 51 ans a été sélectionnée pour incarner la mère de Merlina Addams.

Dans une intrigue dans laquelle Merlina est maintenant une adolescente qui fréquente la Nevermore Academy, Zeta-Jones incarnera la matriarche des Addams et sera la voix de la “raison” à sa manière.

D’autre part, Jenna Ortega sera celle qui donnera vie à Merlina, à un stade où elle devra faire face à la fois à ses pouvoirs et à ses soucis d’adolescent.

A noter que pour l’instant il n’y a pas plus de détails sur le reste du casting ou la date de sortie potentielle, cependant, sur les réseaux sociaux il y a un certain mécontentement de la part des fans, puisque beaucoup s’attendaient à voir Christina Ricci et Johnny Depp comme le couple principal , mais pour l’instant cela n’arrivera pas ou du moins pas de la main de Tim Burton.

Catherine Zeta Jones, connue sous le nom de Catherine Zeta-Jones, est une actrice, chanteuse et danseuse britannique, tout au long de sa carrière, elle a reçu de multiples récompenses pour ses réalisations d’actrice, dont l’Oscar pour son interprétation de la meurtrière Velma Kelly dans le film musical Chicago et le Tony Award pour son rôle dans la comédie musicale A Little Night Music.

La carrière artistique de Zeta-Jones a commencé dans son enfance et a atteint une renommée locale avant d’avoir dix ans en chantant et en dansant dans une compagnie théâtrale d’une congrégation catholique.

Très jeune, il joue des rôles importants dans des comédies musicales du West End londonien, et en 1990 il fait ses débuts dans le monde du cinéma, avec Les Mille et une Nuits, du réalisateur français Philippe de Broca.