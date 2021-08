Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman sont Morticia et Gomez Addams dans la série Netflix de Tim Burton

in

Mercredi a retrouvé ses parents. Le prochain redémarrage de la famille Addams dirigé par Tim Burton mettra en vedette Catherine Zeta-Jones et Luis Guzman dans le rôle de Morticia et Gomez Addams, a annoncé aujourd’hui Netflix.

Notre famille Addams s’agrandit !

Catherine Zeta-Jones incarnera la silhouette emblématique de Morticia Addams tandis que Luis Guzmán donnera vie au débonnaire Gomez Addams dans la prochaine série télévisée mercredi, mettant en vedette Jenna Ortega dans le rôle de mercredi Addams et réalisé par Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy – Netflix (@netflix) 9 août 2021

“Catherine Zeta-Jones entrera dans la silhouette emblématique de Morticia Addams tandis que Luis Guzman donnera vie au débonnaire Gomez Addams dans la prochaine série télévisée mercredi, mettant en vedette Jenna Ortega dans le rôle de Mercredi Addams et réalisé par Tim Burton”, lire le tweet de Netflix annonçant le casting.

Nous avons signalé l’automne dernier que Burton développait une nouvelle série télévisée en direct de la famille Addams avec des plans pour produire et diriger la série comme ses débuts à la télévision, et Netflix a annoncé officiellement la série en février.

Selon le synopsis officiel de mercredi, “La série est un mystère détective et surnaturel retraçant les années de Wednesday Addams en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. Les tentatives de mercredi pour maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrent une tuerie monstrueuse qui a terrorisé la ville locale , et résolvez le mystère surnaturel qui a impliqué ses parents il y a 25 ans, tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées à Nevermore.”

Les collaborateurs fréquents Al Gough et Miles Millar, qui ont également créé Smallville, serviront de showrunners sur le projet et produiront aux côtés de Tim Burton, Kayla Alpert, Steve Stark et Andrew Mittman. Netflix n’a pas encore annoncé de calendrier de production pour la série.