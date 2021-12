Catherine Zeta-Jones étourdit en bikini noir: « Sun’s out »

Catherine Zeta-Jones abasourdie dans un selfie partagé mercredi sur Instagram.

L’actrice de 52 ans a posé pour la caméra dans un haut de bikini noir avec une doublure beige.

« Le soleil est sorti », a-t-elle légendé la photo avant d’ajouter des emojis souriants au soleil.

Le fils de Michael Douglas, Cameron Douglas, a laissé un emoji de feu dans les commentaires de la publication.

MICHAEL DOUGLAS ET CATHERINE ZETA-JONES SE SENTENT UN HOMMAGE D’ANNIVERSAIRE

D’autres utilisateurs de médias sociaux ont plaisanté en disant qu’ils souhaitaient qu’il fasse beau là où ils se trouvaient.

« Vent et pluie ici au Royaume-Uni », a écrit une personne. « Profitez de jaloux pas. »

« Vous ne devez pas être à LA en ce moment », a déclaré un autre commentateur du temps pluvieux à Los Angeles. « Lol Bonne année à toi et ta famille. »

Catherine Zeta-Jones abasourdie dans un selfie en bikini partagé sur Instagram pendant la période des fêtes. (Photo de Rich Fury/.)

L’actrice de « Le Masque de Zorro » aime maintenir un mode de vie sain et en forme. Elle a partagé des vidéos d’elle dansant et faisant du yoga sur les réseaux sociaux.

En juillet, l’actrice oscarisée a partagé une vidéo d’elle en train de pratiquer son yoga à bord d’un yacht. Zeta-Jones portait un une-pièce noir sans dossier pendant qu’elle promenait sa planche dans un chien tête en bas.

Zeta-Jones a déclaré à W Magazine que ses obsessions pour l’exercice étaient « la natation, le tennis, le peloton, mon gymnase à domicile et les claquettes ».

Le fils de Michael Douglas, Cameron, a laissé un emoji de feu dans les commentaires de la publication, tandis que d’autres utilisateurs des médias sociaux ont plaisanté en disant qu’ils souhaitaient qu’il fasse beau là où ils se trouvaient. (Photo de Gregg DeGuire/. pour Turner)

L’actrice galloise a également expliqué comment la pandémie de coronavirus et la quarantaine ont eu un impact sur sa santé mentale.

« C’est un moment si facile de remettre à plus tard, de remettre les choses à plus tard et de repousser les choses au fond de nos esprits – tout cela finit par s’accumuler », a-t-elle expliqué lors d’une interview avec New Beauty. « Toutes les petites choses peuvent très rapidement devenir de plus en plus grosses. Ce qui m’aide, c’est de regarder la situation dans son ensemble et de dire: » Eh bien, je n’ai pas fait ça aujourd’hui, mais ça va « , puis de me réveiller à nouveau demain et le faire. Nous sommes toujours capables de changer le chemin de notre journée. «

Zeta-Jones a parlé de son mode de vie sain et actif dans plusieurs interviews. (Photo de Matt Winkelmeyer/.)

« Nous sommes capables de le faire avec une boîte à outils de techniques – qu’il s’agisse de méditer, de bien manger ou de désencombrer nos espaces, ou de se concentrer sur ce qui est important à ce moment-là et de simplement dire: » Cela devra attendre. » Je ne considère pas cela comme une procrastination ; je considère cela comme une priorité », a-t-elle ajouté. « Ma plus grande chose est ‘Un esprit sain, un corps sain.’ Je trouve que cela vient principalement d’avoir des pensées saines et de faire de bonnes choses pour vous-même et pour les autres. »