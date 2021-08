Catherine Zeta-Jones joue Morticia dans le spin-off de la “famille Addams” de Netflix

Netflix a annoncé lundi des nouvelles importantes concernant leur spin-off de la famille Addams, qui devrait être intitulé mercredi. Sur Twitter, le service de streaming a annoncé que Catherine Zeta-Jones jouerait le rôle emblématique de Morticia Addams dans la série. Luis Guzmán a été choisi pour incarner Gomez Addams, le mari de Morticia.

Deadline a rapporté que la fille de Morticia et Gomez, la titulaire mercredi, sera jouée par Jenna Ortega. Mercredi est présenté comme une comédie de passage à l’âge adulte centrée sur le mercredi alors qu’elle étudie à la Nevermore Academy. La comédie, écrite par les créateurs de Smallville, Al Gough et Miles Millar, ne fera pas que faire rire, car ce sera également un “mystère surnaturellement infusé”. Pendant le séjour de mercredi à Nevermore Academy, elle aurait appris à contrôler ses pouvoirs psychiques, s’attaquerait à une monstrueuse affaire de tuerie et tenterait de résoudre un mystère dans lequel ses parents étaient impliqués des décennies auparavant. Bien sûr, la jeune mercredi naviguera dans tout cela tout en essayant de jongler avec les nouvelles relations de sa vie.

Notre famille Addams s’agrandit ! Catherine Zeta-Jones incarnera la silhouette emblématique de Morticia Addams tandis que Luis Guzmán donnera vie au débonnaire Gomez Addams dans la prochaine série télévisée mercredi, mettant en vedette Jenna Ortega dans le rôle de mercredi Addams et réalisé par Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy – Netflix (@netflix) 9 août 2021

Il a été initialement annoncé fin mai qu’Ortega avait été choisi pour le rôle de Mercredi Addams, selon The Hollywood Reporter. Tim Burton dirigera et produira mercredi, qui a reçu une commande de huit épisodes de Netflix. L’équipe de production comprend également Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Kayla Alpert, Jonathan Glickman pour Glickmania et Gail Berman. THR a souligné que Burton était auparavant sur le point de réaliser une prise d’animation 3D en stop-motion sur La famille Addams il y a près de dix ans. Cependant, cela ne s’est jamais produit.

La famille Addams a été créée par le dessinateur Charlies Addams en 1938. Sa bande dessinée originale a depuis été adaptée pour plusieurs projets différents au fil des ans. Dans les années 1960, John Astin et Carolyn Jones ont joué le rôle de Gomez et Morticia pour une série en direct sur le réseau ABC. Une série animée de la famille Addams est ensuite sortie dans les années 1970. Beaucoup plus tard, dans les années 1990, deux longs métrages de la famille Addams sont sortis avec Angelica Huston dans Morticia, Raul Julia dans Gomez et Christina Ricci dans Mercredi. Plus récemment, il y avait un film d’animation de la famille Addams sorti en 2019, qui mettait en vedette Charlize Theron exprimant Morticia, Oscar Isaac comme Gomez et Chloe Grace Moretz comme mercredi.