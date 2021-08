Catherine Zeta-Jones sera Morticia Addams dans la future série Tim Burton – The Chihuahua News – Entre les lignes

Petit à petit, la réunion de famille prend une forme plus grande. À l’automne 2020, Tim Burton aurait dirigé une nouvelle série inspirée du sinistre mais attachant “fou Addams”. En effet, le show en question aura en son centre la machiavélique Merlina, qui (comme nous l’avons appris il y a quelques mois) sera interprétée par l’actrice californienne d’origine mexicaine, Jenna Ortega. Les parents excentriques du personnage ne manqueront cependant pas, et cette semaine, il a été révélé que la lauréate d’un Oscar Catherine Zeta-Jones (Chicago) incarnera la sombre mais romantique Morticia.

Le Hollywood Reporter note que la signature de Catherine Zeta-Jones, dans le rôle de Morticia Addams, se fait en guest star. L’émission susmentionnée s’intitule mercredi – le nom d’origine de Merlina – et se vante de Netflix comme sa maison définitive. Jusqu’à présent, les rapports indiquent qu’il s’agit d’une série dramatique de huit épisodes, qui sera entièrement réalisée par Tim Burton, qui est également producteur exécutif.

Un synopsis officiel pour mercredi (publié précédemment) dicte ce qui suit :

“La série est un mystère intrigant et surnaturel qui dépeint les années de Merlina Addams en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy. [Habrá] Les tentatives de Merlina pour maîtriser sa capacité psychique émergente, pour déjouer une vague de meurtres monstrueux qui a terrorisé la ville locale et pour résoudre le mystère surnaturel qui impliquait ses parents il y a 25 ans. Tout en naviguant dans de nouvelles relations très enchevêtrées sur Nevermore. »

Un mystère surnaturel impliquant les deux parents de Merlina ? Ensuite, la série doit également comporter Homer Addams, le fidèle mari de Morticia. Et en effet, la semaine dernière, un acteur vétéran était déjà confirmé pour ce personnage. Ce sera le Portoricain Luis Guzmán, dont on se souvient le mieux pour avoir collaboré avec des réalisateurs tels que Steven Soderbergh (Traffic) et Paul Thomas Anderson (Boogie Nights).

“Le fou d’Addams” (ainsi connu en Amérique espagnole) est apparu pour la première fois dans les dessins animés du New Yorker sur une famille américaine fictive, sombre et à l’envers. Sa popularité était si grande qu’au fil du temps, il est devenu une marque de cinéma et de télévision, à commencer par une émission éponyme en noir et blanc – diffusée entre 1964 et 1966 – où Morticia et Homer ont été joués par Carolyn Jones et John Astin, respectivement.

En revanche, les performances d’Anjelica Huston et de Raul Julia dans les films comiques des années 90, réalisés par Barry Sonnenfeld, sont peut-être les plus mémorables. Plus récemment, Charlize Theron et Oscar Isaac ont exprimé Morticia et Homer dans le film d’animation Los Locos Addams (2019).

Anjelica Huston, comme Morticia, dans Crazy Addams (1991)

Écrit par le duo Alfred Cough et Miles Millar (Smallville), Mercredi n’a pas encore de date de sortie sur Netflix. Désireux de savoir quelle approche adoptera Catherine Zeta-Jones face à la pâle matriarche des Addams ?

