Cathie Wood continue de parier plus gros sur Coinbase; Deutsche Boerse Delist COIN en raison d’une erreur de code

Ses fonds détiennent désormais collectivement plus de 1,5 million d’actions COIN qui se négocient à 320 dollars, en ligne avec la faible action des prix Bitcoin.

Cathie Wood d’Ark Investment Management, basée à New York, ajoute plus d’actions COIN à son sac de plus d’un million d’actions.

Mardi, la société a acheté 236 348 pièces supplémentaires d’une valeur d’environ 75,8 millions de dollars. Ces actions ont été ajoutées à Ark Innovation ETF (ARKK) et à ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

Cela porte la propriété totale des actions COIN d’ARK à 1 513 817 après avoir acheté 749 205 actions le premier jour mercredi, 341 186 actions le lendemain, puis 187 078 actions vendredi.

Cette fois-ci, au lieu de vendre les actions du constructeur de voitures électriques Tesla, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin, Ark a vendu 233147 actions dans Square, qui a également mis Bitcoin à son bilan, allant pour une exposition plus directe à la crypto.

La plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis a fait ses débuts au Nasdaq la semaine dernière sous le symbole COIN, avec une capitalisation boursière dépassant brièvement 100 milliards de dollars le premier jour de négociation lorsque le cours des actions a atteint environ 430 dollars.

Au moment d’écrire ces lignes, les actions COIN se négocient à 320,82 $, une baisse qui correspond au prix de consolidation du Bitcoin qui se situe actuellement autour de 55600 $.

Dans d’autres nouvelles, Deutsche Boerse a déclaré mercredi qu’elle retirerait les actions de Coinbase Global de sa bourse de Francfort et de son système de négociation Xetra d’ici la fin de la séance de négociation de vendredi.

“La raison de la radiation est l’absence de données de référence pour ces actions”, a déclaré Deutsche Boerse.

La bourse allemande a déclaré que ses plates-formes utilisaient un code de référence incorrect, connu sous le nom de LEI, par erreur. Un tel code de référence est nécessaire pour l’identification et une exigence réglementaire pour l’admission à la négociation.

«Le seul moyen pour Coinbase de reprendre ses activités est que l’émetteur demande un LEI», a déclaré Deutsche Boerse.

