Cathie Wood d’Ark Invest achète le Dip et ajoute à GBTC et COIN Stash

Les actions COIN se redressent parallèlement aux prix du Bitcoin, tandis que la remise sur les actions GBTC continue de se réduire, atteignant désormais 4,83%.

Cathie Wood d’Ark Invest a profité de la dernière vente pour augmenter l’exposition bêta du fonds au marché des crypto-monnaies.

Mercredi, les prix de Bitcoin se sont effondrés sous les 29 000 $ et l’Ether a touché 1 700 $. Aujourd’hui déjà, BTC est de retour au-dessus de 34 000 $ et ETH au-dessus de 2 000 $.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie s’est redressée à près de 1,42 billion de dollars après avoir chuté à 1,2 billion de dollars hier.

Ark Invest, connu pour surperformer le marché, a acheté mardi 1 046 002 actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) pour son ETF Internet ARK Next Generation. Avec ce dernier achat, les avoirs totaux du fonds en GBTC s’élèvent désormais à environ 8,5 millions d’actions.

Ce fonds se concentre sur les entreprises qui innovent de manière perturbatrice et implique également les actions de Facebook et Snap ainsi que Tesla et Square, qui ont tous deux Bitcoin à leur bilan. Alors que Tesla est le principal avoir d’ARKW, avec une pondération de 4,09 %, GBTC est le 7e plus grand avoir du fonds.

GBTC se négocie à un prix inférieur au prix BTC depuis fin février, qui est passé à 22,23% à la mi-mai. Depuis lors, cette remise a diminué au fur et à mesure que de plus en plus d’actions GBTC sont déchargées sur le marché, ce qui se poursuivra jusqu’en juillet, atteignant désormais seulement 4,83 %, selon Bybt.

Wood a également acheté 214 718 actions de Coinbase pour son ETF ARK Innovation, notamment Tesla, Roku, Square, Spotify et Zillow, et possède un actif net de 23,1 milliards de dollars.

ARK détient désormais environ 3,6 millions d’actions de Coinbase.

En ligne avec les prix du Bitcoin, les actions COIN ont glissé à 210 $ mercredi et sont actuellement supérieures à 227 $, mais loin de son sommet historique de près de 430 $ atteint le jour de ses débuts.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.