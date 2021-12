Cathie Wood dit que les actions d’innovation sont en « territoire de valeur profonde »

« Après avoir corrigé pendant près de 11 mois, les actions innovantes semblent être entrées dans un territoire de grande valeur », a-t-elle écrit dans un article de blog qui, selon elle, visait à partager le processus de réflexion d’ARK.

Cathie Wood, fondatrice et PDG d’Ark Investment Management, a déclaré que les actions d’innovation sont en « territoire de valeur profonde » alors que les échanges de vendredi ont connu des baisses continues, le S&P 500 chutant de 1%. « Après avoir corrigé pendant près de 11 mois, les actions d’innovation semblent sont entrés dans un territoire de valeur profonde », a-t-elle écrit dans un article de blog qui, selon elle, était destiné à partager le processus de réflexion d’ARK. « Nous profitons de la volatilité pendant les corrections et concentrons nos portefeuilles sur nos valeurs les plus convaincues. »

Malgré la volatilité récente et le risque global, Wood a déclaré qu’Ark continue de se concentrer sur son horizon d’investissement de cinq ans et a ajouté que les entrées depuis le début de l’année ont largement dépassé les sorties.

« Selon nos estimations actuelles, notre stratégie phare plus concentrée aujourd’hui pourrait générer un taux de rendement annuel composé de 40% au cours des cinq prochaines années », a déclaré Wood. « Ce n’est qu’une seule autre fois dans l’histoire d’ARK, à la fin de 2018, que la projection de rendement sur cinq ans a été aussi élevée. »

Wood a déclaré que les quants et les algorithmes ont dominé l’activité commerciale au milieu de la flambée de l’inflation et ont favorisé les actions à faible multiple dans les services énergétiques et financiers, des secteurs qui, selon elle, seraient perturbés par le transport électrique autonome, les portefeuilles numériques et la finance décentralisée.

« Ces réponses pavloviennes se révéleront tout aussi fausses que celles des premiers jours de la crise des coronavirus », a-t-elle écrit. « Ils sont rétrospectifs et ne reconnaissent pas que les entreprises qui investissent de manière agressive aujourd’hui sacrifient la rentabilité à court terme pour une raison importante : capitaliser sur une ère de l’innovation comme le monde n’a jamais été témoin. »

Pour ceux qui ont été perturbés par la volatilité des stratégies d’ARK ces derniers mois, j’aimerais partager cette plongée plus profonde dans les réflexions que nous partageons régulièrement. N’oubliez pas : la vérité l’emporte ! https://t.co/mBqH0westO – Cathie Wood (@CathieDWood) 17 décembre 2021

Autres citations clés :

« Dans l’ensemble, les investisseurs comprennent notre processus d’investissement en gestion active et notre horizon temporel d’investissement à long terme. leurs graines ont été plantées au cours des 20 années qui se sont terminées dans la bulle des technologies et des télécommunications. « » Le mur d’inquiétude construit sur le dos des actions multiples élevées est de bon augure pour les actions dans l’espace de l’innovation. » » Ma conviction grandit que la plus grande surprise sur les marchés sera la déflation des prix – à la fois cyclique et séculaire – et qu’après s’être effondré cette année, des actions multiples plus élevées pourraient se redresser de façon spectaculaire au cours de l’année prochaine. au moment même où les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement se résorbent, ce qui peut potentiellement accabler les entreprises avec des stocks excédentaires. »« Au cours des trois à six prochains mois, le marché est susceptibles de se concentrer davantage sur le risque de récession aux États-Unis, le grave ralentissement des économies de marché chinoises et émergentes, et potentiellement une baisse surprenante de l’inflation. d’être fidèles à leurs repères et de se tourner vers le passé pour le succès futur. La crise des coronavirus a changé de façon permanente la façon dont le monde fonctionne, catapultant les consommateurs et les entreprises dans l’ère numérique beaucoup plus rapidement et plus profondément que cela n’aurait été le cas autrement. »

