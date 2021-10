Cathie Wood – La raison pour laquelle Bitcoin peut conquérir le monde #Shorts

Il est intéressant de noter que le bitcoin est si souvent décrit en termes de valeur monétaire fiduciaire, 6 milliards de dollars, 4 000 milliards de dollars ou autre. Comme s’il venait de comprendre que la seule chose que vous puissiez faire avec la crypto-monnaie est de la reconvertir un jour en monnaie fiduciaire et, espérons-le, de réaliser un profit en monnaie fiduciaire que vous pourriez réellement utiliser pour faire l’épicerie ou une Ferrari ou une maison ou un Rolex ou autre. Parce que la crypto-monnaie elle-même a à peu près autant de valeur que les bébés bonnets, les poupées de chou, les cartes de baseball ou les bulbes de tulipes hollandais en 1636.

Si je me trompe, dites-moi que vous conservez en fait toute votre crypto-monnaie dans l’espoir que vous pourrez bientôt faire vos courses avec et pas seulement l’encaisser pour plus de dollars américains que vous n’en avez payé. pour ça.

Quelqu’un veut me vendre sa maison ? Je peux le payer avec des poupées vintage choux, j’ai une grande collection qui vaut beaucoup, ha.