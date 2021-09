Cathie Wood sait quelque chose sur le stock ZM que vous ne connaissez pas

Note de l’éditeur : cet article fait partie de Joanna’s Top Trades, une rubrique hebdomadaire dédiée à vous faire gagner de l’argent dans un espace spécifique. Le choix de Joanna pour cette semaine est Zoom (NASDAQ :ZM) comme la principale action à négocier cette semaine.

Nous connaissons tous le fabricant de logiciels d’appel vidéo Zoom (NASDAQ :ZM). La pandémie de haut vol a capitalisé sur une main-d’œuvre au foyer, faisant passer son utilisation de 10 millions de participants aux réunions quotidiennes il y a un an à plus de 200 millions. L’action ZM a connu une hausse fulgurante de 400% en 2020.

Cependant, Zoom sait de première main – comme beaucoup de gagnants technologiques de l’année dernière – que 2021 a été beaucoup moins indulgent. Alors que le monde revient à la normale, la croissance de l’entreprise s’est naturellement ralentie. Les investisseurs se sont refroidis sur l’histoire. Le stock de ZM est en baisse d’environ 20 % depuis le début de l’année (YTD). De plus, en ajoutant du sel à la plaie, la société a du mal à conclure son acquisition récemment proposée de Cinq9 (NASDAQ :FIVN).

J’aime un stock avec une bonne controverse. Zoom correspond à ce projet de loi. Les actions sont volatiles, reflétant l’incertitude des investisseurs quant à savoir s’il a suffisamment d’essence dans le réservoir pour une deuxième vague de croissance. Mais ajoutez un investisseur célèbre au mélange et les choses deviennent encore plus intrigantes. Entrez Cathie Wood, qui a récupéré des actions Zoom sur la baisse.

C’est fini pour le stock ZM ? Ou n’est-ce que le début ? Voici un point de départ.

ZM Stock : quelle différence une année fait

Nous savons tous à quel point Zoom s’est bien comporté l’année dernière. Mais les investisseurs ont la mémoire très courte. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’analyser l’action ZM, concentrons notre conversation sur le potentiel présent (et futur).

Les affaires sont toujours bonnes chez Zoom, mais elles ralentissent par rapport à l’année dernière. Les bénéfices fiscaux du deuxième trimestre étaient mitigés. La bonne nouvelle est que l’entreprise a dépassé les attentes. Les mauvaises nouvelles? Les comparaisons d’une année sur l’autre (YOY) sont en baisse. Par exemple, le chiffre d’affaires a augmenté de 54 % en glissement annuel – un nombre impressionnant – mais en baisse par rapport à 191 % au premier trimestre. Maintenant, pour le troisième trimestre, la croissance devrait encore fléchir à 31 %. Sans aucun doute, ce sont encore des chiffres de croissance impressionnants. Mais il ne s’agit pas d’une augmentation des prévisions pour la seconde moitié de l’exercice.

Wall Street n’aime pas ralentir la croissance. C’est pourquoi les comparaisons négatives se traduisent presque toujours par des baisses des cours des actions.

Il y a une autre chose que Wall Street n’aime pas : la concurrence. Zoom a connu un succès fou l’année dernière. Mais à l’avenir, la société n’est pas le seul fabricant de logiciels de vidéoconférence en ville. Il y a plein d’autres options : Microsoft (NASDAQ :MSFT) a Skype et Teams, Cisco (NASDAQ :CSCO) propose Webex, Adobe (NASDAQ :ADBE) a Connect et Me connecter a GoToMeeting, entre autres. Cette liste de concurrents géants comprend également Facebook (NASDAQ :FB), qui a récemment introduit une fonctionnalité appelée Messenger Rooms.

Pour ces entreprises technologiques beaucoup plus grandes, les réunions en ligne ne sont qu’une des nombreuses offres de logiciels. Cela rend l’action ZM vulnérable si l’une de ces sociétés trouve un avantage concurrentiel.

En quête de croissance

Avec un ralentissement de la croissance et l’entreprise confrontée à un marché des communications d’entreprise de plus en plus encombré, Zoom est naturellement à la recherche de sa prochaine étape de croissance. En juillet, la société a annoncé son intention d’acquérir le fournisseur de logiciels de centre de contacts cloud Five9 pour 14,7 milliards de dollars en actions. Les conditions de l’accord étaient que Zoom paierait 200,28 $ pour chaque action de Five9.

Cependant, le marché s’est depuis détérioré sur l’affaire, pour deux raisons. Premièrement : l’évaluation. Bien sûr, les conditions de l’accord semblaient bonnes pour les actionnaires lors de son annonce initiale (l’action ZM se négociait à plus de 350 $ à l’époque). Mais dans la foulée d’un trimestre mitigé, l’action a commencé à baisser – et rapidement. Les investisseurs avaient alors plus de raisons de remettre en question le prix d’achat proposé élevé.

La semaine dernière, les choses ont atteint leur paroxysme. Avec des actions Zoom en baisse de près de 20% depuis l’annonce de l’accord, la société d’analyse de procurations Institutional Shareholder Services (ISS) a tiré la sonnette d’alarme. La société a conseillé aux actionnaires de Five9 de rejeter l’accord. L’ISS a déclaré que les investisseurs de Five9 seraient exposés à un stock plus volatil avec des perspectives moins que optimistes à mesure que les économies rouvriraient après la pandémie.

Deuxièmement, il y a le ministère de la Justice et la Federal Communications Commission (FCC). Les deux agences cherchent à savoir si les liens de Zoom avec la Chine pourraient faire de l’accord un risque pour la sécurité nationale. Pourtant, Zoom a déclaré qu’il s’attend à recevoir les approbations réglementaires d’ici le premier semestre 2022. Cela pourrait lui permettre de conclure l’accord comme prévu initialement.

Les temps sont en train de changer pour les communications d’entreprise

Alors, avouons-le. Il y a certainement des cheveux dans l’histoire de Zoom. Mais comme tout investisseur technologique digne de ce nom le sait, il y a deux côtés à chaque pièce. Dans le camp de taureaux Zoom se trouve Cathie Wood, PDG de Arche Investir. Briseur de règles sans vergogne, Wood a récupéré 56,5 millions de dollars d’actions ZM dans la foulée de la baisse de 17 % après les bénéfices au deuxième trimestre.

A quoi pense Wood exactement ? En termes simples, le gestionnaire de fonds considère cette société de communication vidéo basée en Californie comme un jeu beaucoup plus important que l’histoire du travail hybride. Au contraire, Zoom est un jeu potentiellement intelligent sur l’énorme transformation en cours dans le secteur de la communication.

Selon Wood, Zoom a mis son « nez sous la tente » en étant l’outil de communication le plus performant tout au long de la pandémie. Désormais, Wood voit un potentiel encore plus grand. Plus précisément, elle le voit éventuellement prendre le contrôle du système PBX avec le téléphone Zoom. En d’autres termes, l’entreprise pourrait commencer à prendre une plus grande part de la pile de communication dans la technologie.

Les communications d’entreprise sont un grand marché, “une opportunité de 1 500 milliards de dollars” pour être exact. Si Wood a raison, Zoom a le potentiel d’usurper le rôle d’acteurs beaucoup plus importants comme Cisco dans les années à venir. Les premiers chiffres semblent très prometteurs. Zoom dispose désormais de 2 millions de sièges pour le service téléphonique basé sur le cloud Zoom Phone, contre 1,5 million trois mois plus tôt.

Les observateurs de l’industrie disent qu’il y a une énorme quantité de terres qui attendent d’être saisies. Par exemple, Gartner a déclaré que « d’ici 2023, 40 % des nouveaux achats de téléphonie d’entreprise seront effectués sur la base d’une suite bureautique cloud ». Cela laisse encore environ 60% du marché ouvert aux acteurs UCaaS (Unified Communications as a Service) comme Zoom. Pour sa part, depuis le lancement de Zoom Phone, Zoom a ajouté plus de 200 fonctionnalités et certifié plus de 50 modèles de téléphones pour le service.

Si vous regardez sous la surface, il existe également d’autres moyens subtils par lesquels Zoom pénètre le marché des communications d’entreprise. En juillet, la société a annoncé Zoom Events, qui donne aux organisations la possibilité d’organiser des réunions en ligne premium. Zoom a également investi dans un fabricant de logiciels événementiels Cvent, qui devrait devenir publique par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Croissance du Dragonier Opportunités II (NASDAQ :DGSN) d’ici le quatrième trimestre de cette année.

Le résultat sur ZM Stock

Mon avis sur tout ça ? Je suis d’accord avec l’hypothèse de Wood, même si je dirais qu’il doit probablement y avoir une autre « réinitialisation » des attentes de Street pour le stock de ZM. Cela pourrait signifier qu’il faut laisser un peu plus d’air dans la valorisation de Zoom, mais l’action semble avoir atteint son creux à ces niveaux. Avec une croissance toujours impressionnante de plus de 30 % au prochain trimestre et une rentabilité en expansion, les fondamentaux sont très solides.

Plus important encore, cependant, cette entreprise a une chance légitime de monter en gamme dans de plus grandes entreprises. Pour les investisseurs ayant un horizon d’investissement à plus long terme, je pense qu’à ces niveaux, Zoom est une action à acheter en cas de faiblesse. Cela pourrait jouer un rôle important et raisonnablement peu risqué sur l’avenir des communications unifiées d’entreprise.

