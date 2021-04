Catlin, champion du bris d’égalité, et Cañizares coule dans la dernière journée

19/04/2021 à 22:16 CEST

L’Américain John Catlin a remporté l’Open d’Autriche, un tournoi du circuit de golf européen, après avoir battu l’Allemand Maximilian Kieffer au cinquième trou des éliminatoires. dans un quatrième et dernière journée au cours de laquelle Alejandro Cañizares, leader depuis jeudi, a terminé septième.

Catlin et Kieffer ont terminé les quatre tours à égalité à 274 coups sûrs (14 sous la normale), après avoir livré un score de 65 (-7) et 66 (-6) coups sûrs, qui a conduit à un bris d’égalité, qui cela a duré jusqu’au cinquième trou avec la victoire de l’Américain.

Catlin a obtenu son premier titre de l’année et le huitième de son record. L’Américain du Nord, 124 au monde, a signé 7 birdies sans échec qui lui ont valu de vaincre les co-leaders après la troisième journée, L’Allemand Martin Kaymer, vainqueur du championnat PGA 2010 et de l’US Open 2014, et Alejandro Cañizares.

Dans le bris d’égalité Catlin a imposé son classement à Kieffer (426), qui après avoir fait un tour brillant n’a pas réussi à briser sa séquence de 10 ans sans victoire.

Vainqueur en Irlande

L’année dernière, le nord-américain a remporté l’Irish Open et le Andalusian Master, mais en 2021, il n’a pas pris un bon départ. Sur les six tournois qu’il a disputés jusqu’en Autriche, il n’a pas fait la coupe en quatre, le dernier au Kenya, mais il a trouvé son meilleur sur le green du Diamond Country Club pour conquérir son troisième triomphe européen en huit mois.

Ce n’était pas le jour de Cañizares, qui après avoir pris la tête lors des trois premiers tours, a sombré à la septième place avec une carte de quatre “ bogeys ” qui éclipsait ses deux birdies. Alors que Martin Kaymer a pénalisé ses deux «bogeys» et le double «bogey» et a été relégué en troisième position.

Alejandro Del Rey a terminé avec -3 et Pep Angles Pedro Oriol, avec -1. Gonzalo Fernández Castaño l’a fait au pair, Emilio Cuartero avec +1 et Eduardo De La Riva, avec +3.