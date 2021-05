Católica bat Nacional et ajoute ses premiers points au Libertadores

06/05/2021 à 06:44 CEST

. / Santiago du Chili

Le chilien Université catholique battre ce mercredi à nationale de l’Uruguay avec un puissant 3-1 au stade San Carlos de Apoquindo de Santiago, marquant ainsi leurs premiers points en Copa Libertadores à l’issue de la troisième journée de la phase de groupes. Católica est sorti très actif dès les premières minutes, pressant la sortie de l’équipe visiteuse et jouant tous les ballons avec une grande intensité. Ceux menés par Gustavo Poyet devaient gagner.

De onze mètres, c’était le bélier Fernando Zampedri le responsable de l’ouverture du score après 30 minutes de match pour les croisés, après que le juge brésilien Anderson Daronco ait sanctionné une main dans la zone centrale de Nicolás Marichal.

Malgré le fait qu’après le premier but, Católica a montré son meilleur football, le match nul de Nacional est intervenu à 45 minutes juste avant le coup de sifflet à la mi-temps, avec un tir puissant de Leandro Fernandez qui a laissé le gardien Matías Dituro sans aucune chance et a brouillé ce que les locaux avaient accompli jusqu’à ce point. Cependant, “La Franja” n’a pas ralenti et a continué à générer des attaques profondes et répétées, même si parfois sa vocation offensive a laissé des espaces qui ont été utilisés par le milieu de terrain entré Andrés D’Alessandro qui a tenté avec des passes filtrées en profondeur. Le devant Diego Valence Católica a marqué le deuxième avec une bombe à l’angle du gardien Sergio Rochet à 60 minutes de jeu, une injection d’énergie qui s’est produite au moment où les locaux s’endormaient.

Nacional n’a pas pu contrecarrer l’approche de l’Université catholique et ils ont perdu un homme à 83 minutes, un jeu qui à ce moment-là a été bloqué par la série de fautes. Déjà dans les réductions, les jeunes Clemente Montes, âgé de seulement 20 ans, s’est installé dans la zone et défini avec la froideur d’un joueur expérimenté, faufilant le ballon par le côté gauche du gardien Rochet et scellant la victoire de l’équipe chilienne.

Avec ce résultat, Católica a clôturé la date située à la troisième position du groupe F avec trois points, toujours en course dans la lutte pour le classement. De son côté, Nacional de Uruguay a été plus compliqué, ajoutant un point au total à la dernière place de la zone. L’Atlético Nacional de Colombia et les Argentinos Juniors, avec respectivement 4 et 6 points, clôtureront la troisième journée du groupe dans un match qui se jouera ce jeudi au stade Estadio Tigo Manuel Ferreira d’Asunción (Paraguay).