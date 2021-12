Pas même l’année dernière, alors que le foutu vaccin contre le Covid n’existait pas encore et que la saison ne faisait que commencer, il y avait autant d’incertitude que celle-ci.

Plus de 100 joueurs hors des courts à travers les désormais fameux protocoles sanitaires (dont Durant, Anteto, Amenez des jeunes ou Luka doncic) et un tas de nouveaux visages avec des contrats de 10 jours de toutes les ligues et sites possibles.

C’est le panorama avec lequel nous nous trouvons en ce moment en NBA, à quelques heures seulement des matchs les plus importants de la saison à jouer, des playoffs en marge.

Mais il n’y a pas de ligue au monde comme celle-ci pour sortir de n’importe quel bourbier, pour chercher des solutions et c’est pourquoi je doute fort que la fête va gâcher.

En ce moment le Filets ils pourront déjà compter sur Durcir et très probablement le Chevreuils avec Anteto, le coup sera minimisé en ayant la majorité des stars de toutes les équipes présentes au jour de Noël NBA.

Journée historiquement destinée aux meilleures équipes, le fait d’être présent ce jour-là est déjà un prix en soi.

Carte Michelin 5 étoiles

L’entrée nous est offerte dans le Madison Knicks Oui faucons, une répétition de leur rencontre de 1er tour des séries éliminatoires de l’Est la saison dernière. Rematch de l’équipe Big Apple, qui a récupéré le meilleur pour la cause marcheur Kemba avant certains faucons blessé sans Amenez des jeunes.

me donne ça Spikee lee tu vas beaucoup apprécier ce jeu

New York gagne [1.45]

Puis ce sera au tour d’un grand premier cours, les champions Chevreuils qui accélèrent en vitesse de croisière et sur lesquels ils pourront sûrement compter Giannis. Bien que son rival sera quelque Celtics toujours des guerriers et avec Tatum Oui J.Brown au mieux, attention.

Boston gagne [2.25]

Soleils Oui Guerriers Ils nous offrent le surlonge, le jeu des jeux, les deux équipes les plus en forme et les plus amusantes de toute la NBA. Peut Soleils être favoris, mais qui peut parier contre « Don Etienne »?

Les guerriers gagnent [2.75]

Le plat le plus épicé peut nous être offert Lakers Oui Filets. Il est difficile de laisser plus de doutes dans le jeu que les Angelenos, qui seront également absents (pour cause de blessure) A. Davis. Les Filets, sûrement sans Durant, mais avec Durcir et voulant vraiment faire du sang dans l’arène Crypto.com.

Les filets gagnent [1.88]

Pour le dessert je pense que nous aurons beaucoup de gâteau et peu de crème. Les le jazz Ils commencent à se souvenir de celui de la saison dernière, s’amusent à écraser leurs rivaux et arrivent sans faire de victimes à ce match. Tandis que le Mavs ils ne pourront pas compter sur Doncic non plus Hardaway et probablement pas avec Porzingis. Duel très inégal dans lequel il est difficile de ne pas penser que la victoire reste à Salt Lake City.

L’Utah gagne [1.88]