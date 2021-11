Cauchemar chez les Lakers : LeBron James, un à deux mois d’absence

Les Lakers de Los Angeles débutent la saison 2021/22 du NBA pour l’oubli. La franchise, qui occupe actuellement la 10e position de la Conférence Ouest, avec une fiche de 5-5 et affichant un match très désespéré, a subi le plus gros coup dur de tous ce dimanche.

La blessure abdominale de James Lebron, qui en principe allait lui faire rater une seule semaine de compétition (information fournie par Shams Charania le 4 novembre), est plus grave qu’il n’y paraît.

La franchise violette et or devra jouer entre un et deux mois de compétition sans son meilleur joueur. Les meilleurs pronostics pointent désormais à quatre semaines, et les pires disent que James peut aller jusqu’à huit semaines sans pouvoir jouer un seul match des Lakers.

LeBron James pourrait être porté disparu pendant 1 à 2 mois.

C’est ainsi que le Dr Tim DiFrancesco, le Dr Tim DiFrancesco, explique dans une déclaration au journaliste de . Bill Oram, ancien entraîneur de force et de conditionnement physique des Los Angeles Lakers : « Des blessures comme celle subie par LeBron se produisent avec une extension excessive du torse combinée à un exercice de force extrême. Même pour un stress mineur, la blessure dure de quatre à huit semaines.

Pas de place à l’amélioration

Cela signifie qu’Anthony Davis et Russell Westbrook doivent faire un pas en avant. Westbrook a parlé dans ses dernières déclarations d’un temps d’adaptation. Si vous voulez que les Lakers de Los Angeles se disputent les premières places dans l’Ouest, cette adaptation devra venir maintenant.