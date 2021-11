Cauchemar de la circulation sur M6 : autoroute principale FERMÉE après le renversement d’un camion – un homme s’est précipité à l’hôpital | Royaume-Uni | Nouvelles

Le poids lourd a quitté la chaussée entre la jonction 28 pour Leyland et la jonction 27 pour Standish, vers 8h50 mercredi matin. Des agents de la circulation, des équipes d’entretien et de récupération des routes nationales ont été appelés sur les lieux. Les ambulanciers paramédicaux et la police du Lancashire étaient également présents. Un homme a été transporté à l’hôpital, a confirmé un porte-parole du North West Ambulance Service.

Un porte-parole de Highways England a déclaré: « Les services d’urgence, y compris la police du Lancashire, sont sur place et travaillent avec les agents de la circulation et les entrepreneurs en récupération pour dégager le camion renversé.

« Les usagers de la route sont invités à s’attendre à des perturbations et à prévoir un temps de trajet supplémentaire. »

Un porte-parole de la police du Lancashire a déclaré : « Nous avons été informés par Highways vers 8h50 qu’un camion avait déchargé sa charge sur la M6 juste après les services de Charnock Richard.

« Nous avons assisté aux ambulanciers paramédicaux.

« Il n’est pas encore clair si le conducteur a été transporté à l’hôpital ou simplement contrôlé sur place. »

Le site Web de la circulation, Inrix, a déclaré: « M6 en direction du sud fermée, circulation stationnaire en raison d’un accident, un camion impliqué entre J28 B5256 Leyland Way (Leyland) et J27 A5209 Crow Orchard Road (Standish).

« Fermeture mise en place à 10h40 après qu’un camion soit sorti de la route plus tôt ce matin.

« Une partie de la circulation piégée passe sur les lieux en utilisant toujours les voies deux et trois »

