Cauchemar de Nicola Sturgeon alors que George Galloway se prépare à la surprise électorale du Parlement écossais | Politique | Nouvelles

George Galloway dit que « les nationalistes se mangeront les uns les autres »

Les partis minoritaires comme l’Alliance pour l’unité de M. Galloway et le parti Alba d’Alex Salmond pourraient créer la surprise lors des élections écossaises de cette année. Un sondage montre que M. Galloway pourrait entrer au Parlement écossais avec son groupe pro-syndical Alliance for Unity qui devrait occuper un siège unique.

Un sondage Panelbase pour le Sunday Times révèle également que le nouveau parti Alba d’Alex Salmond remporterait six sièges – des gains cruciaux avec les rêves du SNP d’un gouvernement majoritaire sur le fil du rasoir.

C’est le deuxième sondage d’opinion à inclure Alba depuis que le parti a été lancé par l’ancien premier ministre pour contester les sièges de liste régionale.

Mais le SNP pourrait remporter une étroite majorité pure et simple avec 65 sièges, les verts écossais prévoyant de remporter huit sièges.

Les sondages placent les conservateurs écossais sur 24 sièges, les travaillistes écossais sur 20 et les libéraux démocrates sur cinq.

Dans le vote de circonscription, le SNP est à 49%, les conservateurs à 22%, les travaillistes à 20% et les Lib Dems à 6%.

Pour le vote de liste régionale, le SNP était sur 39 pour cent, avec les conservateurs sur 21 pour cent, les travaillistes sur 17 pour cent, et les verts sur 8 pour cent et les démocrates libéraux sur 5 pour cent.

Le sondage avait Alba sur 6 pour cent pour le vote de liste régionale, avec All for Unity sur 4 pour cent.

Le sondage montre également un soutien majoritaire à l’indépendance – 51% des Écossais déclarant qu’ils voteraient Oui lors d’un référendum.

Présentant sa stratégie, M. Galloway a déclaré: «Il est clair que les nationalistes – qui n’oublions pas sont au pouvoir depuis 13 ans – savent jouer le système.

«A travers le parti Alba, il y a un risque réel d’une supermajorité FI d’indépendance, et seulement si les électeurs pro-Union ne sont pas avisés.

«Nous devons jouer les nats à leur propre match.

« Ce n’est qu’en votant pour le candidat pro-syndical le mieux placé sur le bulletin de vote violet, et All for Unity sur le bulletin de vote orange que nous pourrons super-verrouiller la place de l’Écosse dans le syndicat.

«Ne pas le faire pourrait signifier la fin du syndicat tel que nous le connaissons.

«C’est faire ou mourir – les autres partis doivent faire face à cette nouvelle réalité politique ou en subir les conséquences.»

John Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde, a déclaré que les résultats de Panelbase étaient une « bonne nouvelle » pour le parti Alba, même si une baisse de seulement 2 pour cent du soutien signifierait que leur décompte tomberait à un seul MSP.

L’expert en sondages écossais a déclaré: «Alba est peut-être sur le point d’enregistrer une performance honorable et de repartir largement les mains vides.

«Bien que la plupart des sièges que le parti pourrait remporter avec un total de 6 pour cent semblent être obtenus aux dépens des partis unionistes, notre projection suggère qu’un couple aurait autrement été remporté par le SNP ou les Verts.

«Même avec environ 49 pour cent des voix dans la circonscription, ce n’est pas une possibilité que le SNP considérera avec sérénité.

« Un tel résultat dans les circonscriptions pourrait encore laisser au parti un siège en deçà d’une majorité globale et dépendre de l’obtention d’un siège de liste vital pour atteindre ce qui est désormais considéré comme un objectif crucial. »

Le professeur Curtice a mis en garde contre l’appel de Nicola Sturgeon pour « les deux votes du SNP », affirmant que 9% de ceux qui soutiennent le SNP dans le vote de circonscription ont indiqué qu’ils voteraient Alba sur la liste et jusqu’à 10% opteraient pour les verts écossais sur la liste.

Il a poursuivi: «Alba fait appel à une section du mouvement nationaliste qui veut un calendrier rapide pour indyref2 et qui admire toujours Salmond.

«Jusqu’à 70% des partisans d’Alba veulent un référendum dans les 12 mois, contre 48% des électeurs de la liste du SNP et 35% des électeurs verts.

«Alors que 93 pour cent de ceux qui soutiennent Alba pensent que Salmond est« une personne apte à se présenter aux élections », seuls 13 pour cent des partisans du SNP et 15 pour cent des électeurs verts sont du même avis.

«La personnalité de Salmond lui a permis de créer une nouvelle fête à partir de rien.

« Cependant, cela peut maintenant aussi limiter ce que le parti peut espérer accomplir. »

Mais le chef adjoint du SNP, Keith Brown, a déclaré: «C’est l’élection la plus importante de l’histoire de l’Écosse – chaque vote comptera, et ce sondage montre que donner moins que les deux votes au SNP signifie jouer avec l’avenir de l’Écosse.

« Ces temps difficiles exigent un leadership sérieux, et les gens de partout au pays peuvent faire confiance à l’expérience de Nicola Sturgeon alors que nous traversons la pandémie et nous dirigeons vers une reprise solide et sûre. »

Panelbase a enquêté sur 1 009 adultes en Écosse entre le 30 mars et le 1er avril.