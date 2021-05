Cauchemar de Sadiq Khan: faible taux de participation enregistré à Londres alors que les travaillistes craignent un résultat surprise | Politique | Nouvelles

Les chiffres suggèrent que seulement 11,6% du taux de participation total lors de la dernière élection du maire de Londres était arrivé dans les bureaux de vote à midi. Le chiffre est bien inférieur à ce qui avait été prévu par le Parti travailliste, ce qui suscite des inquiétudes quant à un résultat de choc.

On ne sait pas à qui bénéficierait une participation plus faible, les résultats sont donc plus difficiles à prévoir.

Une source de la campagne travailliste a déclaré que l’équipe de M. Khan était “préoccupée” par les chiffres rapportés et que “le taux de participation électorale est très faible”.

Partageant ses craintes sur les réseaux sociaux, M. Khan a lancé un cri de ralliement tardif pour que les gens fassent entendre leur voix.

Il a déclaré sur Twitter: “LONDRES: les rapports montrent que le taux de participation électorale est faible dans notre ville.

«Si vous aimez Londres et ce que nous défendons, venez voter pour elle.

«Nous avions un maire conservateur il y a à peine cinq ans – si vous ne votez pas, ils pourraient gagner à nouveau.

“Vous avez déjà voté? Veuillez retweeter et demander à vos amis de voter pour les travaillistes.”

M. Khan se bat pour un deuxième mandat aux urnes, le candidat conservateur Shaun Bailey le défiant pour le poste.

Rassemblant ses propres partisans, M. Bailey a tweeté plus tôt: «Les bureaux de vote sont désormais ouverts à travers Londres.

«Il est temps de donner un nouveau départ à Londres.

Le taux de participation inférieur jusqu’à présent aujourd’hui pourrait être dû à un changement des habitudes de vote en raison du coronavirus.

Cette année, il y a eu une forte pression pour que davantage de gens utilisent le vote par correspondance, évitant ainsi les bureaux de vote.

Au cours d’une année électorale normale, de nombreuses personnes votent également en premier le matin sur le chemin du travail.

Mais avec autant d’électeurs travaillant à domicile en raison de la fermeture des bureaux, il se pourrait que plus de gens envisagent de se rendre aux bureaux de vote le soir.

Les sondages sont ouverts depuis 7 heures du matin et se termineront à 22 heures ce soir.

Les résultats de l’élection du maire de Londres ne devraient être connus que samedi soir.

Les responsables de la mairie s’attendent à ce que les premiers résultats soient annoncés vers 18 heures.

La pandémie signifie que le décompte des voix devrait être plus lent que d’habitude en raison de la nécessité de se conformer aux directives de distanciation sociale.