Cauchemar d’esturgeon alors qu’elle manque Freeports | Politique | Nouvelles

in

Le gouvernement britannique devrait aller de l’avant avec son projet de marginaliser l’administration de Nicola Sturgeon en lançant des appels d’offres pour un seul port franc au nord de la frontière.

Les responsables discutaient d’un accord qui aurait vu deux ports d’Écosse recevoir le statut spécial, le programme étant un élément clé de la campagne commerciale post-Brexit de Boris Johnson.

Les ports francs bénéficieront d’importants allégements fiscaux et d’exemptions de certaines règles douanières, et les défenseurs prétendent que cela créerait des milliers d’emplois et stimulerait les économies locales.

Cependant, les ministres du SNP ont exigé que les hubs soient rebaptisés « greenports » au nord de la frontière.

Ils ont également déclaré que les opérateurs doivent accepter de respecter certaines normes environnementales et d’emploi.

Les nationalistes ont également affirmé que la marque de port franc de renommée internationale était « ternie » par des liens avec la contrebande et l’évasion fiscale.

Le gouvernement britannique considérait les changements proposés comme cosmétiques et comme faisant partie d’une tentative du SNP de revendiquer le mérite du programme.

Huit sites ont déjà été choisis pour l’Angleterre et l’échec des négociations pourrait désavantager un seul port franc écossais.

La plupart des allégements fiscaux proposés sont contrôlés par le Trésor, mais certains, comme une réduction de l’équivalent écossais du droit de timbre, devraient être approuvés par le SNP.

Hier, le ministre du Commerce du SNP, Ivan McKee, a blâmé le gouvernement britannique pour l’effondrement.

Il a également affirmé que le gouvernement écossais allait désormais « faire avancer des plans pour développer davantage notre modèle de port vert ».

Une source du gouvernement britannique a déclaré : « Nous restons engagés à 100 % dans les ports francs qui ont le potentiel de stimuler l’économie écossaise et de créer des emplois bien rémunérés.

«Nous sommes profondément déçus que le gouvernement écossais ait choisi de ne pas travailler avec nous sur le programme.

« Un port franc écossais sera un énorme succès, mais c’est une occasion manquée. Il appartient au gouvernement écossais d’expliquer pourquoi il a choisi de ne pas travailler avec nous.

Dundee, le port de Cromarty Firth et Aberdeen font partie des ports écossais qui cherchent désespérément à obtenir le statut spécial.

Les ministres britanniques s’attendent à ce que les ports écossais saisissent l’opportunité de postuler pour devenir le seul port franc du pays.

Dans une lettre à M. McKee plus tôt ce mois-ci, le secrétaire écossais Alister Jack a insisté sur le fait qu’un accord entre les gouvernements était conclu avec 120 millions de livres sterling d’allégements fiscaux sur cinq ans.

Il a confirmé que deux ports francs auraient été créés en Écosse dans le cadre de l’accord, le gouvernement écossais ayant joué un rôle conjoint dans la décision de remporter les offres, avec des «pratiques de travail équitables» parmi les facteurs à prendre en compte.

Mais il a précisé qu’il ne céderait pas à la demande de M. McKee de changer leur nom en « greenports » ou d’insister sur le paiement du véritable salaire vital.

Il a également déclaré que le SNP doit faire “une offre fiscale comparable dans les domaines politiques décentralisés comme c’est le cas pour les ports francs anglais”.

M. McKee a déclaré qu’il n’était pas disposé à faire des compromis sur ses conditions concernant «un travail équitable et zéro net».

Il a ajouté : « Il est difficile de comprendre pourquoi les ministres britanniques chercheraient à diluer un engagement fort en faveur d’un travail équitable, y compris le paiement du salaire vital réel, lorsqu’ils cherchent à mettre en œuvre leur politique de port franc en Écosse.

“Le gouvernement écossais n’a donc pas d’autre choix que de faire avancer des plans pour développer davantage notre modèle de port vert qui répond aux besoins spécifiques de l’économie écossaise.”