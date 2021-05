Cauchemar du Parti travailliste alors qu’un nouveau sondage conclut que «l’hypothèse des électeurs du mur rouge n’est pas vraie» | UK | Nouvelles

Travail: un expert discute des sièges du “ mur rouge ”

Le Parti travailliste est actuellement sous le choc de son rejet lors des élections locales en Angleterre. Tout en conservant une poignée de conseils, le tableau général a vu le parti perdre le contrôle global d’un certain nombre de régions, dont certaines qu’il détenait depuis plus de 100 ans. Une grande attention a été accordée au mur rouge, où une défaite à l’élection partielle de Hartlepool a été considérée comme le clou dans le cercueil des espoirs de Sir Keir Starmer de reconstruire le point d’ancrage autrefois inamovible de son parti dans le nord de l’Angleterre.

Des penseurs, des politiciens, des commentateurs et plus encore à travers le spectre politique ont donné leur verdict sur les raisons pour lesquelles le Parti travailliste a perdu la confiance de sa base traditionnelle d’électeurs de la classe ouvrière en 2019.

Paul Embery, un syndicaliste et membre travailliste de premier plan, a déclaré à Express.co.uk que la défaite se préparait depuis longtemps, s’étendant sur des décennies de libéralisation, de mondialisation et attirant un électorat plus large composé de personnalités comme Tony Blair et Jeremy Corbyn.

M. Embery, entre autres, suggère que si le parti travailliste doit garder les électeurs qu’il a attirés au cours des années passées – jeunes diplômés, citadins, libéraux de la classe moyenne – il doit abandonner la «vigilance» qu’il a adoptée sous M. Corbyn.

Pourtant, si un sondage YouGov est quelque chose à faire, la réponse aux problèmes du Labour pourrait être plus grande qu’on ne le pensait auparavant.

Keir Starmer: Les espoirs du dirigeant travailliste de reconquérir la classe ouvrière pourraient être plus compliqués (Image: GETTY)

Parti travailliste: Parmi les problèmes du parti, il y a le conflit tout en haut (Image: GETTY)

Patrick English, directeur de recherche chez le sondeur, a récemment mené une enquête complète sur la question: “L’image stéréotypée des habitants du« mur rouge »est-elle réellement exacte?”

Les résultats ont révélé que les hypothèses sur les électeurs du Mur rouge que les travaillistes et les conservateurs ont pourchassées sont “fondamentalement fausses”.

S’adressant au podcast Red Box du Times, il a déclaré: “Nous avons demandé beaucoup de choses que les gens pourraient envisager de politiques progressistes social-libérales pour voir s’il est vrai que l’électeur ou le résident du Mur rouge ne se soucie pas du changement climatique, est socialement conservateur et ne se soucie pas du changement climatique. Je n’aime pas le changement dans tous ces différents types de métriques.

«Ce que nous avons constaté, c’est que ce n’est fondamentalement pas vrai.

JUSTIN: Sturgeon’s Bluff – L’industrie de la construction navale a besoin de “ toutes les régions du Royaume-Uni ”

Mur rouge: toutes les hypothèses sur le mur rouge sont “ fausses ” le sondage trouvé (Image: GETTY)

«Il y a tout un groupe de questions sur lesquelles le Mur rouge adopte des positions libérales ou neutres, et cela inclut les droits des transgenres, l’enseignement du passé colonial et de la traite des esclaves de la Grande-Bretagne dans les écoles, le changement climatique, le multiculturalisme, la restriction des discours de haine en ligne.

«Et oui, ils sont encore plus positifs en matière d’immigration que négatifs.

“Donc, toutes ces hypothèses qui circulaient à propos des électeurs du mur rouge, elles ne s’empilent tout simplement pas lorsque vous regardez les données.”

De manière vitale, le sondage a révélé que les personnes vivant dans les circonscriptions du Mur rouge ressemblent “beaucoup au reste du pays”.

Cela place Sir Keir dans une situation difficile car il semble que son opération depuis qu’il est devenu chef a consisté à adopter ce qu’il croit être une mentalité de classe ouvrière.

Il est à peine vu sans un drapeau Union Jack en arrière-plan lors des discours et des apparitions à la télévision.

NE MANQUEZ PAS

La querelle amère de Rayner et Starmer dévoilée: “ Une tension incessante ” [REPORT]

L’horreur de Kate McCann sur la note du personnel de l’hôtel avant la disparition de Madeleine [INSIGHT]

Eurovision Fury: le Royaume-Uni devrait retirer son tournoi “ dédaigneux ” – Sondage [ANALYSIS]

Clive Lewis: De nombreux Corbynites du parti ont reculé devant la mention du patriotisme dans le Parti travailliste (Image: GETTY)

Jeremy Corbyn: Beaucoup au centre et à droite du parti blâment Corbyn pour la crise actuelle du parti (Image: GETTY)

Cela a été largement interprété comme un signe de tête pour faire du Parti travailliste le «parti patriotique», ce qu’il avait promis de faire en devenant chef.

Cependant, le parti a fait face à une autre crise plus tôt cette année après la fuite d’une note de stratégie semblant montrer ses plans pour reconquérir les sièges du mur rouge.

Il est venu d’une présentation de stratégie interne commandée par le parti travailliste qui a déclaré qu’il doit faire “usage de la [union] drapeau, vétérans [and] s’habiller intelligemment “afin de reconquérir les électeurs.

Vu par The Guardian, il a également révélé que le parti avait un nouveau terme pour les zones du mur rouge, les appelant désormais «sièges de la fondation».

Actualités sur le Brexit: la politique de Starmer sur le Brexit a basculé au fil des ans (Image: Express Newspapers)

Un haut responsable travailliste a déclaré à la publication que la langue venait de la langue de l’agence de marque Republic plutôt que de celle du parti.

Avec le sondage à l’esprit, cependant, les efforts de Sir Keir ont peut-être été vains.

Le professeur Richard Wyn Jones, politologue, a déclaré que si la reconnaissance de Sir Keir que le parti travailliste avait un problème de patriotisme – et par extension un problème d’identité – est un bon début, lui et le parti ne comprennent pas la nature de la crise, qui est fondamentale. pour reconquérir ces électeurs perdus.

Il a déclaré à Express.co.uk: “La nature de ce problème est en Angleterre où ils ont perdu les votes de personnes qui s’identifient comme anglais lors d’élections successives.

Tony Blair: L’ancien Premier ministre travailliste a offert ces dernières semaines des conseils à Starmer (Image: GETTY)

“C’est quelque chose avec lequel ils ont vraiment du mal, et ils ont même du mal à le voir, sans parler de ce qu’il faut faire à ce sujet.”

Depuis les élections, Sir Keir a «rafraîchi» son parti en licenciant et en embauchant une série de hauts dirigeants du parti, dont Angela Rayner, Rachel Reeves et Anneliese Dodds.

La semaine dernière, il a fait part de son intérêt pour le parti à l’avenir en proposant une nouvelle offre économique aux électeurs.

Cela, a-t-il dit, ne s’attarderait pas sur les anciens dirigeants M. Blair et M. Corbyn qui, ces dernières années, ont dominé les conflits internes du Labour.