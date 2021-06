Cauchemar énergétique d’EDF : une entreprise française évoque le “risque” de fermeture anticipée des centrales nucléaires britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

L’énergie nucléaire devrait être étendue selon un expert britannique en sinistre

Le groupe énergétique français a admis que les deux centrales seraient fermées plus tôt que prévu en raison de problèmes de sécurité. Cela ajouterait un coup dévastateur aux efforts du gouvernement pour devenir neutre en carbone d’ici 2050.

Les usines de Torness en Écosse et de Heysham 2 dans le nord-ouest de l’Angleterre devraient fermer en 2030.

Un porte-parole du groupe pour le Royaume-Uni a déclaré: “Il y a un risque pour l’échéance de 2030 mais rien n’a changé jusqu’à présent.”

Mais Richard Bradfield, directeur technique d’EDF, a prévenu que cela pourrait “arriver plus tôt” en raison de brèches dans les réacteurs.

EDF Energy a ajouté que les deux unités de la centrale avaient subi un “arrêt prolongé” au cours duquel elles ont “géré une série de défis techniques uniques, importants et permanents introuvables”.

Bien que beaucoup aient été surmontés, une nouvelle analyse détaillée a mis en évidence des risques supplémentaires spécifiques aux stations au sein de certains composants clés, y compris des pièces dans les assemblages combustibles ».

M. Bradfield s’attendait à ce que davantage de violations apparaissent rapidement dans deux autres usines plus anciennes du pays, dont Heysham 1 et Hartlepool.

Ces deux usines devraient fermer en 2024.

La semaine dernière, EDF a annoncé la fermeture de sa centrale nucléaire de Dungeness B, dans le sud de l’Angleterre.

L’usine est fermée depuis 2018 en raison de problèmes techniques.

Selon le Times, ces problèmes montrent la « santé défaillante du parc nucléaire britannique » et « soulèvent des questions sur la capacité de la Grande-Bretagne à décarboner son approvisionnement en électricité ».

EDF Energy a déjà annoncé son intention de fermer sa centrale Hunterston B de 990 MW dans l’ouest de l’Écosse.

De plus, la centrale EDF de 940 MW de Hinkley Point B dans l’ouest de l’Angleterre sera également fermée plus d’un an plus tôt en raison de problèmes de fissuration du graphite.

La société française avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait l’intention d’exploiter l’usine de Dungeness B jusqu’en 2028 au moins et potentiellement plus longtemps.

EDF a déclaré dans le communiqué lorsque la construction a commencé à Dungeness B en 1967, la centrale devait “être la première d’une nouvelle vague de centrales nucléaires britanniques et a une conception qui n’est copiée nulle part ailleurs dans la flotte britannique”.

John Benn, le directeur de la station, a déclaré dans le communiqué qu'”EDF a dû prendre une décision difficile – mais c’est la bonne. Cela donne à nos équipes, à notre communauté et à notre entreprise une compréhension claire de l’avenir”.

Le gouvernement s’est engagé à être décarboné d’ici 2050 alors que la menace du changement climatique continue de croître dans le monde.

En décembre, M. Johnson a annoncé un nouvel objectif ambitieux visant à réduire les émissions du Royaume-Uni d’au moins 68 % d’ici 2030.

Il a déclaré à l’époque: “Nous avons prouvé que nous pouvons réduire nos émissions et créer des centaines de milliers d’emplois dans le processus – unissant les entreprises, les universitaires, les ONG et les communautés locales dans un objectif commun d’aller plus loin et plus vite pour lutter contre le changement climatique.

“Aujourd’hui, nous prenons les devants avec un nouvel objectif ambitieux de réduction de nos émissions d’ici 2030, plus rapidement que n’importe quelle grande économie, avec notre plan en dix points nous aidant sur la voie de l’atteindre.

“Mais il s’agit d’un effort mondial, c’est pourquoi le Royaume-Uni exhorte les dirigeants mondiaux dans le cadre du sommet Climate Ambition de la semaine prochaine à présenter leurs propres plans ambitieux pour réduire les émissions et fixer des objectifs nets zéro.”

Le secrétaire aux Affaires et à l’Énergie et président de la COP26, Alok Sharma, a ajouté : « La lutte contre le changement climatique est l’un des efforts communs les plus urgents de notre vie, exigeant une action audacieuse de chaque nation pour empêcher un réchauffement climatique catastrophique.

« En tant que pays, nous avons démontré que nous pouvons à la fois réduire rapidement les émissions de carbone tout en créant de nouveaux emplois, de nouvelles technologies et des industries d’avenir qui généreront une croissance économique pour les décennies à venir.

“Le nouvel objectif d’émissions du Royaume-Uni est parmi les plus élevés au monde et reflète l’urgence et l’ampleur du défi auquel notre planète est confrontée.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega