Cauchemar royal de Covid alors que le roi et la reine de Suède sont testés positifs | Royale | Des nouvelles

Une déclaration du palais publiée mardi par la Maison royale suédoise a confirmé que le roi Carl XVI Gustaf et son épouse la reine Silvia ont tous deux été testés positifs malgré leur triple vaccin.

La déclaration disait: « Le roi et la reine ont été testés positifs pour covid-19 hier soir

« Le roi et la reine, qui sont entièrement vaccinés avec trois seringues, présentent des symptômes légers et se sentent bien dans les circonstances. »

Le roi et la reine ont trois enfants, le premier-né étant la princesse héritière Victoria Ingrid Alice Désirée, duchesse de Västergötland, née le 14 juillet 1977. Leurs deux autres enfants sont le prince Carl Philip Edmund, duc de Värmland, né le 13 mai 1979 ; et la princesse Madeleine Thérèse Amélie Joséphine, duchesse de Hälsingland et de Gästrikland, née le 10 juin 1982.

Les enfants et conjoints des trois enfants font également partie de la famille royale, à l’exception du mari de la princesse Madeleine, qui a décliné un titre royal et ne fait, à ce titre, pas officiellement partie de la famille royale.