Caucus de l’opposition : l’unité au menu, NCP, RJD, SAD, BJD et TDP se joignent au dîner-rencontre de Kapil Sibal

La réunion a eu lieu exactement un an après que le groupe rebelle du Congrès des dirigeants du G23 a demandé des réformes au sein du parti en écrivant à Sonia Gandhi. (Express Photo)

Hier, le chef du Congrès Kapil Sibal a accueilli les principaux dirigeants de presque tous les partis d’opposition lors d’un dîner dans sa résidence – Eight, Teen Murti Lane. Alors que la ligne officielle a été que l’unité de l’opposition était le seul point à l’ordre du jour, cela a étrangement coïncidé avec une année où les dirigeants du G-23 du Congrès ont rendu public leurs inquiétudes concernant la direction et leurs demandes de régler la situation au sein du grande vieille fête.

Fait intéressant, alors que Sharad Pawar du NCP et Akhilesh Yadav de SP, qui ne faisaient pas partie du petit déjeuner-réunion convoqué par Rahul Gandhi, ils se sont présentés au dîner-réunion de Kapil Sibal.

Parmi les autres dirigeants présents à la réunion figuraient Sitaram Yechury du CPM, D Raja du CPI, le supremo du RJD Lalu Prasad Yadav, Sanjay Raut de Shiv Sena, Omar Abdullah de la Conférence nationale, Derek O’Brien et Kalyan Banerjee du parti Aam Aadmiing, Jayant Chaudhary, Tiruchi Siva de DMK, Pinaki Misra du BJD, Naresh Gujral d’Akali Dal et des représentants du TDP et du YSRCP, ont rapporté The Indian Express.

La présence de représentants du BJD, du TDP, du YSRCP et du SAD a également laissé entrevoir un changement par rapport à leur position précédente, car ils ne font pas partie du groupe de l’opposition au Parlement lors de la session de la mousson en cours. Le seul grand parti non-BJP qui n’a pas assisté à la rencontre était le BSP de Mayawati.

La réunion a eu lieu exactement un an après que le groupe rebelle du Congrès des dirigeants du G23 a demandé des réformes au sein du parti en écrivant à Sonia Gandhi. Notamment, tous les membres du groupe G23 étaient présents au dîner-réunion de Sibal.

En dehors d’eux, Sibal avait également invité P Chidambaram et son fils et député de Lok Sabha Karti Chidambaram.

Certes, les partis se sont réunis pour montrer l’unité de l’opposition au niveau national, mais ils contrediront leur position au niveau régional. Par exemple, le Congrès affrontera le BJD à Odisha, l’Akali Dal contestera le Congrès au Pendjab tandis que le Congrès combattra le Parti Samajwadi dans l’Uttar Pradesh, si aucune alliance n’a lieu.

Selon le rapport d’IE, de nombreux dirigeants ont souligné que l’opposition ne devrait pas se battre les unes contre les autres dans l’Uttar Pradesh, ce qui en fait le premier jalon contre le BJP sur la voie de 2024.

Selon le rapport, Gujral d’Akali Dal a déclaré aux dirigeants du Congrès présents au dîner que le parti devait se libérer des griffes de la famille Gandhi.

