“ Caught Up In You ”: une délicatesse Soft Rock de 38 Special

Les spécialistes du rock sudiste 38 Special figuraient dans la liste des albums américains depuis cinq ans lorsqu’ils ont décroché le single qui les amènerait dans le Top 10 des Hot 100 pour la première fois.

Le groupe de Jacksonville, en Floride, avait des liens avec un autre des groupes les plus connus du genre, Lynyrd Skynyrd. Leur Ronnie Van Zant était le frère aîné de 38 Special’s Donnie. Le groupe de Floride a fait le compte à rebours de l’album américain pour la première fois en 1977, avec leurs débuts éponymes.

D’autres apparitions dans les charts ont suivi, alors que le groupe a perfectionné sa réputation qui lui a donné un premier single dans le Top 30 avec “Hold On Loosely” en 1981. Son LP parent Wild-Eyed Southern Boys était leur premier album dans le Top 20, et n’a pris que quatre mois à aller de l’or. Un an après sa sortie, il est devenu le premier disque de platine de 38 Special.

Ainsi, les garçons du sud ont préparé le terrain pour un succès encore plus grand la prochaine fois. Le groupe est entré dans le premier classement Hot 100 de mai 1982 avec «Caught Up In You», le premier single de leur cinquième album Special Forces, qui a suivi plus tard ce mois-là. À l’approche du début de l’été, 38 Special est devenu de plus en plus chaud dans les deux classements.

La connexion Peterik

“Caught Up In You” a été écrit par les guitaristes du groupe Don Barnes et Jeff Carlisi avec Jim Peterik, qui était sur une bonne voie en tant que fondateur des rockers de Chicago Survivor. Leur chanson la plus connue, «Eye Of The Tiger», tirée du film Rocky III, était sur le point de faire ses débuts au Hot 100 en route vers le n ° 1.

Le single 38 Special a grimpé jusqu’au n ° 10, qui est resté sa meilleure performance sur le Hot 100 jusqu’à ce que “Second Chance” atteigne le n ° 6 en 1989. En 1982, le statut de singles à succès du groupe a propulsé Special Forces dans le Top 10 lui-même. Cette fois, la certification or n’a duré que deux mois et le platine seulement neuf mois.

