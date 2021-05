Cause du décès de la fille de 4 ans de Mike Tyson

. L’ancien boxeur américain Mike Tyson prend la parole lors d’une conférence de presse pour annoncer la toute première ligue d’arts martiaux mixtes Kumite 1 en Inde à Mumbai le 28 septembre 2018.

Mike Tyson et sa petite amie, Sol Xochitl, ont fait face à une perte tragique en 2009 lorsque leur fille, Exodus, est décédée à l’âge de 4 ans. La jeune fille a été piégée dans le cordon d’un tapis roulant chez elle à Phoenix et est décédée à l’hôpital local.

Exodus est décédé le 26 mai 2009, près de 12 ans à ce jour, selon sa nécrologie.

Un nouveau documentaire, “Mike Tyson: The Knockout”, plonge dans sa vie. Le documentaire en deux parties est diffusé sur ABC à 20 h 00 HE les mardi 25 mai et 1er juin 2021.

Voici ce que vous devez savoir:

Le frère aîné d’Exodus, Miguel León, a retrouvé sa sœur coincée dans la corde

Aujourd’hui dans l’histoire. Exodus, la fille de Mike Tyson, âgée de 4 ans, a soufflé pour la dernière fois le 27 mai 2009 après un tragique accident dans lequel son cou a été pris dans un cordon de tapis roulant. Il est allégué qu’elle a glissé en jouant.Elle a été mise sous assistance respiratoire mais n’a jamais repris conscience. RIP Exodus pic.twitter.com/4cyMIsdDgW – Aupal Emmanuel 🇺🇬 (@AupalEmmanuel) 27 mai 2020

Miguel León n’avait que 7 ans lorsqu’il a trouvé sa sœur emmêlée dans un câble de tapis roulant, a rapporté ABC News. Exodus jouait lorsqu’il est tombé dans le cordon, qui “a agi comme une corde”, a déclaré la police dans un communiqué à l’époque. Tyson était à Las Vegas à l’époque et s’est envolé pour Phoenix dès qu’il a été averti, se présentant à l’hôpital où Exodus était sous assistance respiratoire avant de mourir, a rapporté le média.

Miguel a retrouvé sa sœur et a alerté sa mère, qui se trouvait dans une autre pièce. Il a retiré la fille du fil, a appelé le 911 et a tenté de la réanimer avec la RCR, a rapporté ABC News.

La mère nettoyait la maison et Exodus était dans la salle de jeux. Elle a envoyé son fils vérifier sa sœur et l’a trouvée “en difficulté”, a déclaré la police dans un communiqué résumé par ABC. La déclaration indiquait en outre que la mère pensait initialement qu’Exodus avait été électrocuté. Exodus n’a pas répondu lorsque les premiers secours sont arrivés et les efforts pour sauver sa vie se sont poursuivis.

Ils l’ont emmenée à l’hôpital et au centre médical St. Joseph, où elle est décédée.

La police a déterminé que la mort d’Exodus était “un accident tragique” et les enregistrements du 911 ont capturé l’appel effrayant.

La police de Phoenix a enquêté sur la mort d’Exodus et a déterminé qu’elle était accidentelle. La police l’a décrit comme “un accident tragique”, selon ABC News.

«D’une manière ou d’une autre, elle jouait sur ce tapis roulant, et il y a un câble suspendu sous la console; c’est une sorte de boucle », a déclaré le sergent de police. Andy Hill. «Soit il a glissé, soit il a mis sa tête dans la boucle, mais il a agi comme une corde, et de toute évidence il ne pouvait pas s’en débarrasser.

Le New York Daily News a rapporté que la mère a appelé le 911 et a dit: «Mon bébé! Elle est noyée! “

Tyson a publié une déclaration au moment de sa mort, citée par ABC News.

Il a dit:

La famille Tyson souhaite vous exprimer notre plus profonde et sincère reconnaissance pour toutes vos prières et votre soutien, et nous demandons que nous ayons droit à notre vie privée en cette période difficile. Il n’y a pas de mots pour décrire la perte tragique de notre bien-aimé Exode.

Consumer Reports a décrit le décès comme «évitable» et a émis un rappel sur le danger de l’équipement d’exercice à la maison.

«Les blessures de la fille de Tyson rappellent tristement et sérieusement les dangers que l’équipement d’exercice à domicile peut représenter pour les enfants. Si vous en avez dans votre maison, assurez-vous que l’équipement est débranché et hors de portée des enfants, et tenez les petits enfants éloignés de l’équipement sans verrou de sécurité. Les enfants doivent être particulièrement tenus à l’écart des équipements d’exercice lorsqu’ils sont en cours d’utilisation », a écrit Consumer Reports.

Tyson a appelé Exodus son «ange» et a parlé de sa première réaction à la nouvelle de sa mort.

Tyson a appelé Exodus son «ange» et a dit à Oprah Winfrey qu’il ne voulait pas savoir comment il était mort. Après avoir appris qu’elle était morte, il a déclaré au média que “mon premier instinct était très en colère”.

«Si je sais, alors il pourrait y avoir de la culpabilité», a-t-elle déclaré dans «The Oprah Winfrey Show».

“Si quelqu’un est à blâmer, il y aura un problème”, a-t-il poursuivi.

Il a dit que sa famille était son «plus grand atout» et a dit qu’il était reconnaissant d’avoir les mécanismes d’adaptation pour ne pas réagir violemment.

«J’étais si heureuse d’avoir les outils dans la vie, vous savez, pour ne pas aller dans cette direction», a-t-elle déclaré à Oprah. “Parce que j’ai été [en] cette adresse. Je sais où cela me mènera. Je sais que je ne vais pas gagner.

