causes et effets de cette maladie auto-immune

29/06/2021 à 8h20 CEST

La sclérodermie, aussi appelé sclérose systémique, est une maladie rare, de nature auto-immune, causée par une altération du collagène (un ensemble de protéines qui soutiennent les organes et les tissus du corps), qui provoque une sclérose, c’est-à-dire un durcissement de la peau.

Mais pas seulement dans la peau, ce durcissement peut également se produire dans le vaisseaux sanguins, dans les muscles et dans certains organes internes tels que le poumons, les coeur et le système digestif.

En Espagne, on estime une prévalence de 277 cas de sclérose systémique par million d’habitants, ce qui signifie qu’il y a environ 13 000 touchés par cette maladie auto-immune systémique qui, dans certains cas, peut être très grave.

Cependant, “avec l’amélioration de la prise en charge globale de la maladie et le diagnostic plus précoce et les cas plus bénins, la survie à cinq et dix ans s’est améliorée au cours de la dernière décennie, atteignant environ 90 % et 84 %, respectivement”, comme l’explique l’expert. du Société espagnole de rhumatologie (SER) dans cette pathologie et rhumatologue à l’hôpital 12 de Octubre à Madrid, Dr Patricia Carreira.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède contre la sclérodermie, mais il existe des traitements visant à contrôler l’inflammation, la fibrose et les maladies vasculaires caractéristiques de cette maladie.

Symptômes clés pour un diagnostic précoce

La La sclérose systémique est une maladie de présentation très variable, avec des cas très bénins, d’évolution très lente et avec peu de manifestations cliniques, et d’autres cas très graves avec une évolution très rapidement progressive.

Bien que son principal organe cible soit la peau, la maladie peut affecter de nombreux organes internes, tels que le tube digestif, les poumons, le cœur, les muscles ou les reins.

Par conséquent, les signes de cette pathologie sont très variés :

Elle débute généralement par un léger gonflement de la peau des mains et des pieds, et parfois aussi du visage. Au fil du temps, la peau se durcit et commence à limiter les mouvements articulaires.Phénomène de Raynaud : modification de la couleur des mains par temps froid. D’abord ils deviennent très blancs et plus tard ils prennent une couleur violacée. Parfois, ce phénomène provoque des douleurs ou des picotements dans les mains. Lorsque la sclérodermie affecte d’autres organes, elle peut provoquer des douleurs articulaires, de la fatigue, des problèmes digestifs tels que des difficultés à avaler, de la constipation ou de la diarrhée, et des problèmes cardiorespiratoires tels que l’essoufflement, l’hypertension ou des douleurs sur le coffre.

Cette variété de symptômes rend indispensable, lors du diagnostic, « qu’une étude complète soit réalisée chez tous les patients pour évaluer quels organes sont touchés. En cas d’évolution rapide de la maladie, cette évaluation doit être réalisée en urgence, car l’atteinte viscérale est généralement plus sévère et est associée à une mortalité précoce importante », précise le spécialiste.

Comme d’autres maladies auto-immunes, la sclérodermie touche principalement les femmes (environ 7 femmes pour chaque homme), entre 45 et 64 ans.

«Mais il peut apparaître dans n’importe quel groupe d’âge, même chez les enfants, bien que ce soit plus rare. De plus, cette condition semble être plus répandue chez les noirs, et elle est plus grave chez les hommes », explique le Dr Carreira.

Pourtant, “il faut insister sur la nécessité d’augmenter les ressources pour la recherche sur cette maladie et de sensibiliser le monde, y compris la communauté médicale, à cette pathologie rare et méconnue pour beaucoup”, a précisé le spécialiste.

L’importance d’un diagnostic précoce

Pour prévenir la progression de la maladie et l’apparition de déformations, le traitement doit être initié le plus tôt possible, il est donc très important que la pathologie soit connue.

En ce sens, le Dr Carreira rappelons que “le diagnostic peut être difficile car, comme il s’agit d’une maladie rare, de nombreux médecins ne la connaissent pas”.

Ceci peut considérablement retarder le début du traitement, avec pour conséquence une détérioration de la qualité de vie du patient. Par conséquent, “l’accès précoce à des centres expérimentés dans la prise en charge de cette maladie est donc essentiel”.

Décalogue pour les patients atteints de sclérodermie

Face à l’un des symptômes que nous avons déjà vus, la Fondation espagnole de rhumatologie recommande d’aller chez le rhumatologue dès que possible. Il saura diagnostiquer et déterminer le traitement adapté à chaque cas. Attention au froid ! Pour prévenir le syndrome de Raynaud pendant les mois les plus froids, il est essentiel de protéger vos mains et le reste du corps en utilisant des vêtements chauds, des gants et des chaussettes. Les changements de couleur typiques de ce phénomène peuvent aussi provoquer l’apparition d’ulcères, la peau n’est pas suffisamment protégée.Pas de tabac. Fumer contracte les veines et les artères, aggravant les symptômes du syndrome de Raynaud.

De plus, le tabac aggrave encore les conditions possibles que la maladie peut avoir sur les poumons ou le cœur.

Soyez prudent avec le stress et l’anxiété. Les patients atteints de sclérose systémique affirment que leurs symptômes sont aggravés par le stress.Prenez soin de votre peau. Gardez toujours la peau propre et bien hydratée Déplacez les zones touchées. Mains, pieds, genoux, coudes & mldr ;. Les zones touchées doivent toujours être mobilisées en fonction des possibilités physiques de chaque patient.Signaler tout nouveau symptôme. Consultez votre dermatologue pour tout symptôme nouveau ou grave que vous détectez (essoufflement, palpitations ou hypertension). Un diagnostic rapide peut améliorer l’évolution de la maladie.Contrôler votre tension artérielle.Suivre le traitement prescrit. Un traitement déterminé par le rhumatologue est essentiel pour contrôler les symptômes.Méfiez-vous de certains médicaments. Selon les spécialistes de la Fondation espagnole de rhumatologie, certains médicaments peuvent aggraver le phénomène de Raynaud.

Par exemple, certains médicaments pour l’hypertension ou pour le traitement des migraines.

“Si vous prenez l’un de ces médicaments, vous devez dire au spécialiste que vous souffrez de sclérodermie et de Raynaud, car il peut très probablement indiquer un traitement différent”, expliquent les experts en rhumatologie.