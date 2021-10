Causeur et providence sauvent Madrid contre Fenerbahçe

21/10/2021 à 23:18 CEST

Le Real Madrid a remporté une victoire importante et coûteuse contre Fenerbahce par 70-69, grâce à Fabien Causeur et à la providence car le dernier coup des Turcs n’est pas entré.

RMAD

MARAIS

Real Madrid, 70 ans

(10 + 25 + 15 + 20) : Heurtel (10), Abalde (7), Hanga (6), Poirier (5) et Yabusele (2) -équipe de départ-, Williams-Goss (5), Causeur (16) , Rudy (6), Vukcevic, Alocen (8), Ndiaye (2) et Taylor (3).

Fenerbahçe, 69

(15 + 26 + 11 + 17) : De Colo (11), Henry (9), Vesely (10), Pierre (3) et Booker (6) -équipe de départ-, Hazer (4), Shayok (5), Mahmutoglu (7), Guduric, Polonara (9) et Duverioglu (5).

Arbitres :

Damir Javor (SLO), Anne Panther (ALE) et Milan Nedovic (SLO). Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la cinquième journée de l’Euroligue joué au Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid devant 6 595 spectateurs.

Les deux premières minutes ont été un condensé d’échecs en attaque des deux équipes, avec l’approbation des défenses qui s’efforçaient de mettre plus d’obstacles au franchissement des cerceaux par le ballon. En réalité les défenses l’emportaient clairement sur les attaques contre les deux équipes et le 10-15 avec lequel il a terminé le premier trimestre le corrobore.

Adam Hanga a pris en charge la défense de Nando de Colo, tandis que Fenerbahce de Sasa Djordjevic était impatient de couper le match de Madrid dLa racine a trop défendu Thomas Heurtel.

Madrid, imprudent

Si nous ajoutons à cela le manque de sagesse du Real Madrid dans les lancements, l’absence de Walter Tavares en raison de sa paternité imminente et d’un inconnu, par Guerschon Yabusele inopérant, nous avons la clé des faibles scores.

Au deuxième quart, le score s’est quelque peu lâché mais une défense dans la zone de l’équipe turque, qui est revenue à l’individuel Sur la quatrième ou la cinquième passe, il a rendu la vie difficile aux joueurs de Pablo Laso, qui n’ont pas trouvé le bon rythme ni la connexion au panier.

Le deuxième bâton de Vincent Poirier à la 9e minute, qui l’a envoyé sur le banc jusqu’aux dernières secondes du deuxième acte, et la bonne performance d’Achile Polonara, ont été la clé des avantages de Fenerbahce, qui a même dépassé les dix points, 25-36 (Min.17,40).

Madrid, combattant

Madrid, malgré tout, a continué à se battre et Fabien Causeur est devenu le remplaçant de Sergio Llull (blessé à l’épaule) et a marqué une mandarine dans le dernier souffle pour couper les différences et aller aux vestiaires avec un 35-41 plus maniable et moins douloureux.

Sans aide de points fiables et continus en raison du manque de but, Madrid désespérait peu à peu. Les multiples mains en défense des Turcs n’ont pas aidé non plus.

Avec Jan Vesely et De Colo commençant à porter le poids de leur équipe, avec une bonne Pierria Henry à la barre, Fenerbahce s’est senti à l’aise dans cette dynamique de jeu avec des défenses solides, des attaques un peu folles et disloquées et, surtout, avec leurs atouts au tableau d’affichage.

Ils font la gomme

Madrid a fait la gomme au tableau d’affichage et dès qu’ils sont revenus à près de dix points d’avance, 37-46 (min 22.30) au fur et à mesure que le marqueur se rétrécissait, 45-48 (m. 25).

Les échecs continus dans les lancements ont empêché l’équipe espagnole de se sentir à l’aise sur la piste et seule la défense et le rebond leur ont permis de continuer avec des options. Et Causeur, qui t’a encore marquén triple quasiment à la limite du temps pour mettre un 50-52, à la fin du troisième quart-temps.

Dans les minutes de vérité, Madrid s’adaptait à la situation de jeu, ne pouvant pas courir, des attaques longues et compliquées et une faible efficacité, tandis que Fenerbahce a subi l’attraction de Madrid.

Alocen apparaît

Carlos Alocén avec un triple du coin a égalé le concours à 58 (m.34), ouvrant un nouveau jeu à venir.

Avec Vesely avec 4 fautes, Djordjevic a tiré la deuxième unité pour mettre du muscle et du nerf à une équipe dirigée par De Colo. Un autre triplé de Rudy a permis à Madrid de dominer à nouveau le score, 61-60 (m.35), quelque chose qui n’a pas été atteint dès les premières minutes du crash.

Avec le tableau d’affichage effondré par les défenses, les erreurs et la pression, chaque balle valait son pesant d’or, 62-62 (m.37) et une technique à Djordjevic, pour protester comme à ses meilleurs jours de jeu, aidé à mettre plus de poivre, 64-64 (m.37,40).

Un triple d’Henry (64-67) a laissé place aux lancers francs de Heurtel (66-67), De Colo (66-69), toujours un Causeur bandeón et deux lancers francs de Poirier quiIls ont laissé le score à 70-69 avec 10,7 secondes à faire. Fenerbahce a joué ses tours et Le triple final de Marial Shayok n’est pas entré, la victoire est donc restée à la maison grâce à la providence.