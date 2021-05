Cavalera Conspiracy “ pourrait ” enregistrer un nouvel EP, déclare Igor Cavalera

Dans une nouvelle interview avec Christina Rowatt de The Void With Christina, ancien SEPULTURA le batteur Igor Cavalera a parlé du statut de LA CONSPIRATION DE CAVALERA, son projet de collaboration de longue date avec son frère, ex-SEPULTURA chanteur Max Cavalera. “En fait, j’ai parlé à Max de faire quelque chose de nouveau », dit-il (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Nous pourrions faire un EP à un moment donné. C’est ce que j’aime dans le fait de faire des trucs avec mon frère. Parce que nous ne sommes pas attachés à un groupe lui-même – c’est juste moi et lui – nous pouvons faire les choses que nous voulons sans trop réfléchir. . Et ce que je veux dire par là, c’est agir sur notre instinct, ce que beaucoup de gens perdent avec le temps – vous perdez ce sentiment instinctif où vous êtes censé faire certaines choses parce que vous le voulez [to] et pas nécessairement être piégé dans une étiquette ou dans une certaine chose. Donc je suppose CAVALERA a cette liberté. Et c’est assez libérateur pour moi et pour lui que tout ce qu’il nous faut, c’est juste un petit coup de téléphone, puis nous faisons certaines tournées ou un album. C’est assez amusant de faire ça et de sortir tout le drame qui implique d’être dans un groupe avec plus de gens, ce qui peut parfois être très ennuyeux. C’est ce que j’aime le plus faire CAVALERA – le fait que nous ayons cette connexion très directe où quelques mots définissent ce que nous allons faire. “

LA CONSPIRATION DE CAVALERAle quatrième album de “Psychose”, est sorti en novembre 2017 via Registres de Napalm. Max décrit la direction musicale du LP à Sam Sheppard de SINAT comme “un mix. C’est un vrai album de death metal / thrash metal-mix, la plupart des trucs, sauf pour ‘Psychose’, la chanson titre, qui est instrumentale, qui ressemble un peu au rock progressif tribal, et «Hellfire», qui ressemble plus à BOMBE À ONGLES et GODFLESH, qui a également Justin de GODFLESH dessus. Tout le reste est très simple death / thrash. Il y a une chanson, ‘Judas Pariah’, c’est un peu plus du black metal, et c’était vraiment amusant de déconner dans ce domaine. Je ne fais pas grand-chose avec ce genre de choses, mais cette chanson est vraiment bien sortie. Je veux en faire plus, parce que c’était vraiment amusant et c’était génial de faire cette chanson. Mais la majeure partie de l’album est vraiment… un peu comme ce que beaucoup de gens aiment chez moi et Igor est l’ère de [SEPULTURA‘s] “ Sous les vestiges ” [and] ‘Surgir’. “

Max a poursuivi en disant que la direction générale de “Psychose” a été influencé en partie par le producteur de l’album, Arthur Rizk. “Le producteur était vraiment dans tout le catalogue de moi et Igor, mais spécifiquement ces albums [‘Beneath The Remains’ and ‘Arise’] il aimait beaucoup », a-t-il dit.« Donc, il voulait livrer des voix qui seraient plus orientées vers ces disques que les nouveautés que j’ai faites. Et, oui, pour moi, c’était amusant. C’était, comme, “Bien sûr, nous pouvons essayer de recréer une partie de la magie.” Mais je pense que l’album a un son de maintenant, ce que je trouve cool. Il y a du bruit et des éléments comme ça; il y a beaucoup de bruit entre chaque chanson – il n’y a pas de silence. “

SEPULTURA s’est effondré en 1996 avec la sortie de Max après la séparation du reste du groupe avec sa femme Gloria en tant que manager. Igor resté avec le groupe pendant encore dix ans avant de partir SEPULTURA et réassocier avec Max dans LA CONSPIRATION DE CAVALERA.

Même si SEPULTURA a maintenu une base de fans inconditionnelle dans toutes les régions du monde tout au long de l’histoire de près de quatre décennies du groupe, Max-era albums “Les racines” et “Chaos AD” étaient de loin SEPULTURAest le plus réussi sur le plan commercial, ayant tous deux été certifiés or aux États-Unis pour des ventes de plus de cinq cent mille exemplaires.



