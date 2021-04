Cavalier de base hospitalisé après l’échec de l’ouverture du parachute lors du saut de Beachy Head

Les équipes de sauvetage des garde-côtes, la RNLI et les ambulanciers paramédicaux ont été transportés sur le flanc de la falaise de l’East Sussex à la suite de l’incident à 9h15 dimanche.

La victime, signalée par le Brighton Argus comme étant un sauteur de base dont le parachute ne s’est pas complètement ouvert, a été hissée sur un hélicoptère de recherche et de sauvetage.

Une porte-parole des garde-côtes a déclaré que le cavalier de la base avait ensuite été transporté par avion à l’hôpital.

«Un appel 999 a été reçu à 9h15 aujourd’hui pour signaler une personne blessée à Beachy Head», a-t-elle déclaré.

«Les équipes de sauvetage des garde-côtes d’Eastbourne, de Birling Gap et de Newhaven, le canot de sauvetage RNLI d’Eastbourne, l’hélicoptère de recherche et de sauvetage de Lydd et le service d’ambulance de la côte sud-est ont assisté à la scène.

«La victime a été treuillée par l’hélicoptère de recherche et de sauvetage et transportée par avion à l’hôpital de Brighton où elle a été confiée au personnel médical.»