Cavani appelle à l’autocritique en Uruguay

15/10/2021 à 20:12 CEST

L’attaquant de l’équipe nationale uruguayenne Edinson Cavani s’est montré triste ce vendredi pour les résultats obtenus par La Celeste à la date du triple playoff Sud-Américains de la Coupe du monde Qatar 2022 et a assuré que ces moments passent et « il faut les affronter ».

« La vérité est amère, amère comme les choses se sont passées, car on attend de pouvoir marquer des points », a déclaré le footballeur de Manchester United, qui a été interviewé par la chaîne locale « Teledoce » à l’aéroport international de Carrasco, dans la banlieue. de Montevideo.

Selon cela, Cavani a souligné que lors des tours de qualification « il existe de nombreuses variantes » et que parfois cette compétition saisit les équipes à un bon moment et à d’autres moments, c’est le contraire qui se produit.

Pour cette raison, il a souligné l’importance d’avoir bouclé le triple rendez-vous, quelque chose qui sera bien pour que chacun dans son équipe puisse « reprendre de l’énergie » et avoir la possibilité de « s’autocritiquer ».

Ainsi, il a assuré que les membres de l’effectif reviendront « renouvelés » et « avec la même envie de vouloir en rajouter » pour se rapprocher du grand objectif : se qualifier pour la Coupe du monde.

« Ces moments dans le football passent, il faut les affronter. La réalité est la suivante, vous n’avez pas à lui tirer dessus, vous devez aller de l’avant et venir avec toute votre volonté pour inverser cette situation», a conclu l’attaquant de Manchester United.

Lors de la triple date des séries éliminatoires, l’Uruguay a fait match nul 0-0 avec la Colombie, perdu 3-0 avec l’Argentine et a été battu 4-1 par le Brésil, des résultats qui ne lui ont permis de récolter qu’un seul des neuf points en jeu.

Après les trois matchs, La Celeste est tombé à la cinquième place et est maintenant dans la zone des barrages avec 16 points, le même que la Colombie, bien qu’avec un moins bon score que l’équipe dirigée par Reinaldo Rueda, et trois de plus que le Chili.

Au prochain double rendez-vous, L’Uruguay accueillera l’Argentine le 11 novembre au stade Campeón del Siglo et se rendra en Bolivie quatre jours plus tard dans l’État de Hernando Siles à La Paz..