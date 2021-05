Cavani avoue avoir pensé à partir avant de renouveler

11/05/2021 à 20:44 CEST

L’Uruguayen Edison Cavani a renouvelé cette semaine une année de plus avec Manchester United et, à 34 ans, il prolongera sa carrière, au moins une autre saison en défendant le maillot des «diables rouges».

Le «Matador», après avoir signé son nouveau contrat, s’est entretenu avec la télévision du club et a donné ses raisons pour décider de signer sa signature avec celles de Manchester.

“Quelles sont les raisons derrière tout cela et quelle est ma motivation à rester, Je dirais simplement que c’est exactement ce que représente ce club, ce que Manchester United représente en tant qu’entité, en tant qu’organisation. Cela est dû au club lui-même, mais aussi aux personnes qui travaillent dans les coulisses et au sein du club, évidemment aussi aux supporters », a notamment déclaré l’ancien attaquant du PSG.

“Je suis très excité et j’ai hâte de rester une saison de plus, pour faire de mon mieux, pour aider le club sur le terrain autant que je peux et, espérons-le, apporter du bonheur et de la joie aux supporters », a-t-il ajouté.

Cavani, malgré cela, a affirmé qu’il avait eu des doutes sur sa décision, et même qu’il avait pensé faire un pas sur le côté.

“Avant la rénovation, j’avais pensé à me rapprocher de ma famille. C’était déjà de nombreuses années à jouer en Europe, à plusieurs années de ma famille, mes parents, mes frères, mes neveux, de tout mon peuple et c’était une décision à laquelle j’avais pensé pour partager des choses que je n’avais pas pu faire », a déclaré le ‘Matador’.Avec ma copine, avec ma famille qui est ici en Angleterre, nous avons pensé à faire un sacrifice et à rester ici pour donner quelque chose de plus à ces personnes qui nous ont donné tant d’amour“.

Enfin, Cavani a fait référence à deux piliers qui l’ont aidé à rester en Angleterre, comme son entraîneur et ses coéquipiers.

“Toute influence que (Solskjaer) a eue n’a pas seulement été au moment de la signature d’un nouveau contrat, mais dès le premier moment, avant même de signer, avec les conversations que j’ai eues avec lui. La façon dont il a mis sa confiance en moi, la façon dont il a fait connaître ses sentiments pour moi et la confiance qu’il avait en moi, c’était génial dès le début. Mais avec le temps et au fil des mois, la situation confirme ce que je pensais à l’origine d’Ole et cette confiance qu’il m’a donnée“, a commenté le technicien.

“Les gars dans le vestiaire m’ont beaucoup touché et ému, en disant des choses comme: «Edi, tu ne peux pas y aller; Reste, reste, nous t’aimons, nous ne voulons pas que tu partes. Vous savez, honnêtement et sincèrement, cela vous donne cette motivation supplémentaire pour vouloir rester quelque part et cela vous donne un réel coup de pouce. Cela vous donne envie de donner un peu plus à l’équipe, de rester plus longtemps, d’essayer de réaliser quelque chose et de faire votre part pour l’équipe à l’avenir, alors cela m’a beaucoup ému », a-t-il ajouté à propos de ses coéquipiers, Cavani.