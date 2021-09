“Cavani est mécontent de Cristiano…”

17/09/2021

Les déclarations de Dimitar Berbatov Ils sont aussi puissants qu’avant dans la zone et cette fois, il a chargé contre un de ses anciens clubs, Manchester United. j’utilise le cas de Donny Van de Beek accuse United signer juste pour faire plaisir à leurs fans.

Dans une déclaration au quotidien anglais Daily Mirror, Berbatov a expliqué : “Van de Beek manque de temps pour sauver sa carrière à Manchester United. Il a commencé contre les Young Boys et a été remplacé à la mi-temps. C’est l’histoire de son passage dans ce club. S’il joue un starter, ils le changent. S’il part du banc, seulement 10 minutes. Vous n’avez jamais la chance de montrer ce que vous pouvez faire“.

“Le truc ne marche pas avec Van de Beek. C’est une déception parce que United l’a payé cher, mais c’est ce qui arrive quand on dépense beaucoup d’argent juste pour faire plaisir à ses fans. J’espère que tu as une bonne chance, mais ce sera difficile pour lui et pour le club de réduire leurs pertes… Si c’est possible”, a-t-il dit durement.

Je parle aussi de Cavani, qui selon lui en ce moment ne sera pas tout à fait content : “Cavani n’est pas content. Il a eu une excellente première saison à United et de voir maintenant comment son rôle est tombé et il en a perdu sept … J’espère qu’Ole a eu une conversation honnête avec Cavani sur ses plans pour l’équipe. En tant que joueur dans cette situation, vous comprenez que le travail de l’entraîneur est de choisir la meilleure équipe, mais vous voulez toujours jouer et vous vous sentez malheureux quand vous le faites et ils vous laissent de côté“.

bulgare n’est pas d’accord avec les déclarations d’autres anciens footballeurs de United déclarant que ole Gunnar Solskjaer risquait d’être licencié. “Le bilan n’est pas assez bon. C’est vrai que le football c’est parfois plus que ce que montrent les statistiques. Mais l’emploi de Solskjaer est-il menacé d’une défaite en Suisse ? Allez, tu ne peux pas être sérieux”, a-t-il dit.

« United a joué quatre matchs en Premier et en a remporté trois. Une défaite en Ligue des champions ne peut pas mettre en péril l’emploi de Solskjaer. Je ne comprends aucune discussion sur votre avenir si tôt. United a une équipe solide, il a fait d’excellentes recrues qui s’intègrent et nous devrions les juger à la fin de la phase de groupes, pas après un match”, a-t-il conclu.