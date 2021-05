Cavani et De Gea neutralisent la fierté des Roms

05/06/2021

À 23:42 CEST

le Manchester United il s’est conformé au dossier à Rome. La victoire du match aller nécessitait un miracle impossible pour les Italiens, qui Cavani a été chargé d’enterrer. L’Uruguayen était l’homme du match nul, avec quatre buts en deux matchs. Une mention spéciale mérite Depuis Gea dans le tour. Le but espagnol était essentiel pour éviter aux hommes de Solskjaer des souffrances inutiles.

ROM

MUN

AS Roma

Mirante; Karsdrop, Smalling (Darboe, M.30), Ibañez, Peres (Santon, M.69); Cristante, Mancini; Pedro (Zalewski, M. 76), Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (Mayoral, M.76).

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka (Williams, M.45), Bailly, Maguire, Shaw (Telles, M.45); Fred, Pogba (Matic, M. 64); Greenwood, Bruno Fernandes (Mata, M.84), Van de Beek; Cavani (Rashford, M. 72).

Buts

0-1 M.39 Cavani; 1-1 M.57 Dzeko; 2-1 M.60 Cristante; 2-2 M.68 Cavani; 3-2 M.83 Zalewski.

Arbitre

Felix Brych (Allemagne). TA: Karsdrop (M.72), Cristante (M.84) / Wan-Bissaka (M.18), Fred (M.58), Cavani (M.72).

Stade

Stade olympique de Rome. Pas de spectateurs.

Ce sont les Roms qui ont capitalisé la plupart des occasions.17 plans ont été enregistrés par les transalpinos, et dans plusieurs d’entre eux ils ont forcé De Gea à sortir son meilleur répertoire. Ils l’ont essayé en première mi-temps Roger Ibañez, Pedro et Mkhitaryan. Ils se sont tous écrasés contre le mur espagnol. De l’autre côté, à la place, Edinson Cavani a eu deux occasions et en a marqué une. L’Uruguayen n’a pas pardonné lors d’une contre-attaque lancée par Bruno Fernandes, facilité par la mauvaise défense d’Ibañez et terminé par l’Uruguayen.

Solskjaer s’est permis le luxe de tourner, cédant la place à Van de Beek ou Bailly à onze. Et il a continué dans la reprise en faisant venir Telles et Williams, mais a failli payer cher. La Roma a réagi avec deux buts en trois minutes, le travail de Dzeko et Cristante. United a disparu de l’herbe. Seul De Gea est resté pour sauver jusqu’à trois occasions très claires pour ceux de Paulo Fonseca.

L’avertissement s’est réveillé Cavani, qui a de nouveau fait équipe avec Bruno pour condamner le match. Cette fois, les Portugais ont croisé, et le Matador a dirigé le filet avec maîtrise, pur attaquant entrant du deuxième poteau. Dans la dernière ligne droite, la Roma, dans un coup de fierté, a marqué le troisième par Zalewski. Ils ont sauvé l’honneur et gagné, mais ils n’ont pas empêché Manchester United de revenir en finale de la Ligue Europa quatre ans après l’avoir remportée.